Зіграли весілля в Угорщині: «ангел» Victoria's Secret та голлівудський актор таємно одружилися

Поки зірка подіуму Кайлі Дженнер інтригує шанувальників знімками з обручкою на безіменному пальці, угорська супермодель Барбара Палвін вийшла заміж. Весілля однієї з «ангелів» Victoria's Secret, за повідомленнями західних ЗМІ, відбулося в передмісті Будапешта всього через місяць після заручин. Обранцем 29-річної Барбари став 30-річний голлівудський актор Ділан Спраус.

За даними видання Bors Online, Палвін була у класичній весільній сукні та довгій фаті. Інших подробиць про церемонію не повідомляється.

Барбара була в класичній весільній сукні та довгій фаті

Барбара та Ділан познайомилися у 2017 році. Почалося все не дуже добре для Спрауса. Якось, відкривши свою сторінку в Instagram, актор виявив, що на неї підписалася карколомна модель, фотографії якої він багато разів бачив у журналах.

Ділан вирішив, що це прозорий натяк з боку Барбари і відправив їй особисте повідомлення: «Гей, я не знаю, чи надовго ти в Нью-Йорку, але ми маємо потусити, якщо хочеш. Ось мій номер».

Відповіді йому довелося чекати… шість місяців! Виявилося, Палвін підписалася на його сторінку випадково.

Однак потім вони все ж таки зустрілися і дуже сподобалися один одному. Лише через кілька років модель зізналася, що закохалася у Спрауса з першого погляду.

Модель та актор почали зустрічатися. Вони офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram у серпні 2018 року та дебютували як пара на червоній доріжці під час Тижня моди у Нью-Йорку у вересні того ж року.

Барбара і Ділан на Тижні моди в Нью-Йорку в 2018 році

У січні 2019 року закохані почали жити разом. Тоді Ділан познайомив Барбару зі своїм братом-близнюком Коулом.

У березні цього року Барбара показала в соцмережах обручку з діамантом. При цьому вона не сказала про заручини. Шанувальникам залишалося здогадуватися, чи справді Спраус зробив Палвін офіційну пропозицію. Факт заручин пара підтвердила тільки в червні.

Для Ділана це перший шлюб. Він мав серйозні стосунки з моделлю Дайної Фразер з 2014 по 2017 рік. Але справа не дійшла навіть до заручин.

Барбара теж уперше вийшла заміж. Супермодель деякий час зустрічалася із Крістофом Сомфаї.

Палвін неодноразово потрапляла до рейтингів найсексуальніших жінок у світі за версією різних видань. Вона відома не тільки співпрацею з Victoria's Secret, але й іншими популярними брендами. Зокрема Барбара є обличчям Armani Beauty.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля «янгола» Victoria's Secret Жасмін Тукс зі США із сином віце-президента Еквадору.

69

Читайте нас у Facebook та Instagram