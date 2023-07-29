В Україні змінили правила отримання водійських прав: що відомо

В Україні набув сили закон, який дозволить майбутнім водіям самостійно пройти теоретичну підготовку для отримання водійського посвідчення.

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами», підписаний президентом 26 липня, опубліковано в «Голосі України» 28 липня.

Після складання іспиту кандидат у водії отримає не «права», а лише право розпочати практичну підготовку з водіння виключно на спеціально обладнаному автомобілі під наглядом інструктора, який уповноважений надавати такі навчальні послуги.

Новий закон не забороняє вивчати теоретичну частину ПДР в автошколах, як і раніше.

Цим же законом запроваджуються нові штрафи для автошкіл (8500−13600 грн), за порушення порядку підготовки кандидатів у водії, та держустанов з акредитації таких навчальних закладів за порушення порядку їхньої акредитації (8500−51000 грн).

За словами члена Комітету з питань правоохоронної діяльності В`ячеслава Медяника, дозвіл громадянам самостійно вивчати ПДД зменшить надходження надлишкових коштів до автошкіл, бо вони їх використовують не за призначенням.

«Вводимо адміністративну відповідальність, щодо екзаменаторів і працівників територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем», — зазначив він.

Раніше ми писали про те, що поліцейські можуть виписувати водіям штрафи, не маючи достатніх доказів про те, що водій скоїв правопорушення на дорозі.

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