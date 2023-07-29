Поспілкувався з воїнами й заслухав доповідь командира: Зеленський відвідав позиції військових під Бахмутом (відео)

Президент України Володимир Зеленський знов відвідав передові позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу», — пише президент.

Зеленський додав, що під час зустрічі він поспілкувався з українськими воїнами й заслухав доповідь командира.

Президент також опублікував фото на одній з заправок на Донбасі, де поспілкувався з військовими та цивільними.

Нагадаємо, росіяни перекидають додаткові сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом втрати росіян вже перевищують «цифри» радянської армії під час війни в Афганістані. Бахмутський напрямок та Бахмут має для ворога не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.

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