Один з найбільш жорстоких та підлих злочинів росії: Зеленський звернувся у роковини теракту в Оленівці

Президент Володимир Зеленський, який несподівано відвідав позиції ЗСУ під Бахмутом, зробив заяву у роковини російського теракту в колонії Оленівки. Тоді російські окупанти умисно вбили полонених бійців «Азову».

Про своє ставлення до теракту окупантів він сказав у відеозверненні.

За словами Зеленського, теракт в Оленівці є одним з найбільш жорстоких та підлих злочинів росії, навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців».

«Хай кожна втрата росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають — поки ще живі, — що справедливість перемагає. Україна переможе», — наголосив президент.



Як відомо, у ніч на 29 липня 2022 року в колонії окупованої Оленівки пролунав вибух. Внаслідок цього загинули понад 50 людей, ще 130 були поранені.

Як встановило українське слідство, росіяни підірвали в бараку з полоненими «азовцями» термобаричну зброю. За даними СБУ, це були термобаричні реактивні гранати «Джміль».

Щоб приховати свій злочин, росіяни вигадали та активно поширювали версію про нібито удар українських ракет HIMARS по колонії. Однак днями, майже через рік після трагедії, в ООН офіційно заперечили версію росіян, запевнивши, що причиною вибуху були точно не HIMARS.

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