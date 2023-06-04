«Залежить від опалювального сезону»: у Міненерго прокоментували можливість ще одного підвищення тарифів на електрику до кінця року

В Україні, де нещодавно підвищилися тарифи на електроенергію, до кінця року більше не планують їх підвищувати. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону «Єдині новини».

За словами міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергією протягом опалювального сезону.

«Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і відповідним чином не рухати ціни надалі», — сказав Галущенко.

Крім того, Галущенко також наголосив, що попри чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в етері телемарафону повідомила, що відомство працює над спрощенням надання громадянам субсидій.

«Ми очікуємо, що у випадку підвищення, будуть нові звернення, ми готуємось до цього, працюємо над спрощенням подання субсидій, щоб громадяни могли просто прийти, дати інформацію про членів родини й всю іншу інформацію вже буде збирати уряд», — повідомила Марчак.

Чиновниця додала, що в Україні на сьогодні 2,2 мільйона домогосподарств, які отримують житлово-комунальні субсидії.

Як писали «ФАКТИ», після подорожчання електрики на ній можна заощадити вдвічі.

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