Біля Севастополя було гучно: у Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів

Ввечері в п'ятницю, 28 липня, у Козачій бухті поблизу окупованого Севастополя вибухнув склад боєприпасів загарбників (напередодні вибухи лунали і в Красногвардійському районі анексованого півострова).

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідки, близько 22:00 вчора у Козачій бухті було гучно. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце інциденту направили декілька машин швидкої допомоги та поліції.

У ГУР повідомляють, що у районі Козачої бухти дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

«Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на „тимчасовому складі“ боєкомплекту рашистів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 24 липня в селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Росія заявила про нібито «атаку безпілотників». Окупаційна влада Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі. Партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет «Онікс». А перед цим артилерійські снаряди армії рф детонували у Кіровському районі поблизу села Кринички.

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