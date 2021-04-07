Какие признаки указывают на появление тромбоза и как его избежать: отвечает сосудистый хирург

Многие из тех, кто перенес COVID-19, не понаслышке знают, что такое тромбоз. Опасно, если тромбы попадают в жизненно важные сосуды — сердечные, мозговые, а особенно в легочную артерию — это угрожает смертью. Какие признаки указывают на появление тромбоза? Можно ли его избежать? Как облегчить течение коронавирусной инфекции тем, кто страдает варикозной болезнью? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины «Главный военный клинический госпиталь» Александр Боркивец.

«Если в капиллярах образуются тромбы, на коже часто появляется сыпь»

*— Здравствуйте, Александр Николаевич! Звонит Ольга из Черкасс. Вторую неделю болею COVID-19, принимаю все, что назначил семейный врач, и кроме того — таблетки для снижения давления. Но боюсь пропустить возможное образование тромбов. Как этого избежать?

— Важно лечить хронические заболевания. Многие люди считают, что таблетки — это лишняя нагрузка на организм. И препарат от давления, который надо пить регулярно, принимают лишь когда его уровень повысился. А гипертония, как и другие хронические заболевания, на фоне коронавируса может обостриться, вызвав осложнение. Человек часто погибает не от самой коронавирусной инфекции, а от спровоцированного ею инфаркта, инсульта, гангрены нижних конечностей, почечной или дыхательной недостаточности.

— Как понять, что в сосудах образуются тромбы?

— Если это происходит в капиллярах, на коже часто появляется сыпь. Из-за сосудистого спазма поднимается давление. А на повышение температуры капилляры могут реагировать не только расширением, но и спазмом: кожа бледная, а руки и ноги холодные.

Признаки артериального тромбоза — боль и ощущение холода в ногах, онемение, бледность кожи. Человеку нужна немедленная помощь. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть необратимая ишемия нижних конечностей, гангрена и последующая ампутация. При венозном тромбозе в ногах появляются отеки, боли и синюшность.

Артериальный тромбоз часто возникает как осложнение у пациентов с мерцательной аритмией. Чтобы предупредить в желудочках сердца образование тромбов (они могут «улететь» в сосуды головного мозга или ног), следует постоянно принимать антикоагулянты. Особенно важно это тем, кто болеет COVID-19. Нарушение ритма, высокая температура, при которой частота сокращений увеличивается, приводят к сердечной и дыхательной недостаточности.

В группе риска и пациенты с варикозной болезнью, которым угрожает флеботромбоз. Они, во-первых, болеют, соблюдая постельный режим, то есть становятся малоподвижными. А, во-вторых, на фоне высокой температуры у них сгущается кровь — за счет малого количества питья, больные пьют недостаточно жидкости.

*— Светлана из Киева. Наша семья в декабре прошлого года перенесла коронавирус. Недавно повторно сдавали анализы. У пожилых родителей все в норме, а у 38-летней сестры очень высокий Д-димер. Что это значит?

— Возможно, в мелких или крупных сосудах есть тромбоз. Нужно проверить вены ног, сделав дуплексное сканирование — УЗИ сосудов с эффектом доплера. Также обратить внимание на легкие, бывает, что тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии проходит малосимптомно и даже без одышки. Вашей сестре следует сделать эхокардиографию, проконсультироваться с пульмонологом и, может быть, пройти мультиспиральное сканирование органов грудной клетки с контрастом (МСКТ). Из препаратов надо принимать антикоагулянты в профилактической дозе, причем до тех пор, пока показатель Д-димера не придет в норму. Это значит, что процесс растворения тромба завершился.

Препарат также предупредит образование новых тромбов. Д-димер — это, по сути, кусочки тромба, состоящие из фибрина, которые попадают в кровь. Именно их определяет тест. Если человек активно занимается спортом, то Д-димер у него повышен. При любой физической нагрузке часто повреждается стенка сосудов и возникает микротромбоз. Также Д-димер повышается при травме и гематоме, проблемах со щитовидной железой, онкологическом процессе, хроническом воспалительным процессе.

*— Марина из Харькова, 64 года. Принимаю «сердечный» аспирин. Нужно ли сейчас увеличить дозировку?

— Думаю, не стоит. Стандартная доза аспирина колеблется в переделах 75—100 миллиграммов, и это помогает сделать кровь более жидкой, избежав побочных эффектов. Очень важно пить много жидкости, чтобы не сгущалась кровь, следить за насыщением ее кислородом (сатурацией). Пульсоксиметр должен стать таким же привычным прибором, как и тонометр.

Для пациентов, которые переносят COVID-19 тяжело, назначаются антикоагулянты. Они имеют другой механизм действия, в отличие от дезагрегантов. Врач учитывает показатели свертывающей системы и возможных противопоказаний: кровотечений (геморроидальных, желудочно-кишечных), перенесенного геморрагического инсульта, у женщин — фибромиомы матки. С осторожностью назначают лекарство тем, кого беспокоит высокое неконтролируемое давление, нарушена работа почек, печени.

Важно знать К развитию флеботромбоза у тех, кто страдает варикозной болезнью, может привести малоподвижность и постельный режим, а также сгущение крови на фоне высокой температуры.

«Сердце — центральный орган кровообращения, и его лечение всегда в приоритете»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Татьяна Ивановна из Соленого Днепропетровской области. Давление у меня более-менее нормальное, но беспокоят сильные головные боли. Лежала в больнице осенью, теперь снова попала в стационар — ставят капельницы. Может, посоветуете какие-то таблетки?

— Надо разбираться, что вызывает головную боль: патология сосудов, нарушения в шейно-грудном отделе позвоночника, мигрень. Вы артерии шеи проверяли?

— Нет.

— Советую сделать дуплексное сканирование сосудов шеи. В них могут находиться бляшки, сужающие просвет артерий. Также желательно определить уровень холестерина (лучше сделать липидограмму), проверить уровень сахара в крови. Важно контролировать давление.

*— Беспокоит Ирина, киевлянка. Папу (ему 90 лет) в последнее время беспокоит жжение в пятках, причем, когда он лежит. Ноги отекшие (была операция по замене тазобедренного сустава), но не синие и бледные, а обычного цвета, теплые. Папа просит купить лекарство «для сосудов». Что посоветуете?

— Жжение в пятках, когда человек лежит, может быть из-за облитерирующего атеросклероза. Если отекают обе ноги, скорее всего, есть сердечная недостаточность. Кровообращение ухудшено как за счет работы сердца, так и поражения периферических сосудов. Если препараты улучшат работу сердца, то и отеки на ногах уменьшатся, и кровообращение в сосудах усилится. Чтобы подобрать лекарства, необходимо сделать кардиограмму, УЗИ сердца (эхокардиографию), плюс анализы крови: общий, билирубин, креатинин, глюкоза, липидограмма. Также определить функцию почек, печени, уровень сахара, выяснить, нет ли анемии.

— У отца проблемы с печенью, анемия.

— Если поднять гемоглобин, то боли в ногах уменьшатся. Из-за низкого гемоглобина сердце и внутренние органы страдают (это называется гемическая гипоксия), как и мышцы, которые требуют много энергии и хорошего кровообращения. При поражении сосудов ног под ударом в первую очередь пальцы, стопа (она немеет и холодеет). Болят мышцы голеней при нагрузке. Нельзя также исключить и проблемы с позвоночником, которые проявляются ночными судорогами в мышцах. Нужно больше двигаться, спать на ортопедическом матрасе.

*— Это Станислав Викторович из Киева, 85 лет. У меня стенозирующий атеросклероз сонных артерий: до 30 процентов сужена левая, до 50 процентов — правая. Принимаю аспирин. Грозит ли мне тромбоз после вакцинации?

— Вы входите в группу риска по основному заболеванию и возрасту, поэтому прививка нужна. Противопоказаний я не вижу, но окончательное решение за вашим врачом. А чтобы предупредить образование тромбов, не забывайте принимать назначенные препараты, контролировать давление. И раз в полгода проходите УЗИ сосудов шеи.

— Я соблюдаю диету.

— Отлично. Но если бляшки будут расти и сужение сосудов увеличится больше чем на 70 процентов, то, возможно, потребуется операция

На заметку Если сужение сонных артерий больше 70 процентов, возможно, понадобится операция.

«Избыток витамина с провоцирует образование камней в почках, а в больших дозах ухудшает структуру костной ткани»

*— Прямая линия? Звонит Ирина из Чернигова. Какие препараты предупреждают тромбоз?

— Для артерий назначают дезагреганты, предупреждающие склеивание тромбоцитов. Антикоагулянты, регулирующие свертывающую систему, применяют при венозных тромбозах. Но коронавирус может провоцировать образование тромбов как в артериях, так и венах.

*— Андрей из Киева. Нужно ли во время эпидемии принимать большие дозы витамина С (посоветовал семейный врач)?

— Витамин С хорошо принимать во время болезни, когда высокая температура. Лечебная доза (от одного до двух граммов) повышает иммунитет. Также улучшаются обменные процессы после перенесенного СOVID-19. Но излишек витамина С выводится почками, причем, чем продолжительнее был прием, тем интенсивнее. И продолжается даже после отмены витамина, что угрожает гиповитаминозом. Кроме того, избыток витамина С провоцирует образование камней в почках, а в больших дозах ухудшает структуру костей и может спровоцировать остеопороз.

*— Вас беспокоит Елена из города Кролевец Сумской области. У меня варикозная болезнь. Как избежать осложнений COVID-19?

— У варикозной болезни шесть степеней. Не надо доводить дело не то что до пятой-шестой, а даже до третьей. Придите к врачу, когда вены на коже только начали проявляться, и решите проблему сейчас, а не тогда, когда заразитесь коронавирусом и тромбоз начнет диктовать свои условия. На ранней стадии пациенту мы помогаем амбулаторно, и он восстанавливается за три — пять дней.

Коронавирусная инфекция — своеобразный экспресс-тест для организма: где слабо, там и рвется. Болезнь — это, в первую очередь, проверка иммунной системы. К сожалению, все мы так или иначе переболеем, причем не один раз. Для того, чтобы потери были минимальными, хронические заболевания надо контролировать.

Лекарства, предупреждающие образование тромбов Дезагреганты препятствуют склеиванию тромбоцитов в артериях.

Антикоагулянты регулируют свертывающую систему крови в венах.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-невролог Владимир Костенко рассказал, как справиться со слабостью и бессонницей после COVID-19.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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