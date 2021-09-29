Чим корисний холестерин і чи можна знизити його рівень за допомогою дієти: розповідає кардіолог Ольга Пантась

лікар-кардіолог вищої категорії, науковий співробітник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Ольга Пантась. Людина здала аналіз і… «У вас підвищений холестерин », — каже лікар. Не поспішайте засмучуватися. Можливо, якщо знайти причину і усунути її, показник повернеться до норми. Чи можна знизити рівень холестерину за допомогою дієти? Чим небезпечний низький холестерин? Як довго слід приймати препарати, які утримують показник холестерину в нормі? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла

«Ризик інфаркту можна прорахувати, заповнивши анкету»

— Вітаю, Ольго Василівно! Вас турбує Петро з Києва, 49 років. Батько п'ять років тому переніс інфаркт, а мама торік — інсульт. Я намагаюся стежити за здоров'ям, але хотів би точно знати про свої ризики. Як їх прорахувати?

- В Інтернеті можна знайти низку онлайн-калькуляторів, які визначають ризик захворювань серця і судин у найближчі роки або навіть десятиліття. Ви відповідаєте на прості запитання, наприклад, щодо куріння, зайвої ваги і так далі. Також вводите результати обстеження: рівень тиску, холестерину, глюкози в крові та інші.

І, наприклад, калькулятор від відомої американської клініки Майо, «поцікавившись» всіма параметрами, видає ризик у відсотках на найближчі 30 (!) років та рекомендації (щоправда, виключно щодо способу життя), як його знизити.

— Єлизавета, киянка. У батька виявили атеросклероз. Чи можна якось стримати його розвитку?

— Насамперед важливо зменшити фактори ризику: відмовитися від куріння, стабілізувати рівень цукру при діабеті або знизити інсулінорезистентність, скинути зайві кілограми, перейти на правильне харчування, не зловживати жирними продуктами і трансжирами, котрі надходять з їжею.

Змінивши спосіб життя, людина знизить свої ризики відсотків на 10−15, а відмовившись від деяких продуктів харчування (здебільшого швидких вуглеводів) — ще на десять. Решта — справа лікаря. Він призначить лікування, наприклад, гіпотиреозу, захворювань кишківника, підбере препарати, які стримують атеросклероз, — статини. Їх потрібно пити без пропусків.

— Лариса з міста Кривий Ріг, 58 років. Замолоду цікавилася правильним харчуванням. Раніше лікарі говорили: щоб знизити рівень холестерину, слід уникати тваринних жирів — жирного м'яса, вершкового масла, також шкідливі яйця, особливо жовтки. А тепер фахівці визнають, що ефективність антихолестеринової дієти — близько п'яти — семи відсотків. І найшкідливіші продукти містять не жири, а вуглеводи, котрі швидко засвоюються. Чому так змінилися погляди?

— Наука не стоїть на місці. Доведено, що холестерин — важливий елемент в організмі, і неправильно вважати, ніби з ним треба тотально боротися. Він потрібен для побудови мембран клітин, вироблення гормонів. Це антиоксидант, що допомагає організму позбутися токсинів, викликаних бактеріальною інфекцією. Холестерин майстерно «лагодить» судини при ушкодженні їх стінок.

Переглянуто ставлення і до жирів. Якщо організм отримує ззовні достатньо тваринних жирів, він не буде з шаленою швидкістю синтезувати їх в організмі. Багато вегетаріанців страждають на атеросклероз, хоча зовсім не вживають тваринних жирів.

Також доведено, що особливо шкідливі комбінації вуглеводів із білками або з жирами. Хоча, до речі, нині популярна версія, що тваринні жири корисніші, ніж рослинні. Рослини обробляють гербіцидами, вирощують багато генетично модифікованих плодів. Рослинна олія при смаженні стає не корисною, змінюючи хімічну структуру. Найоптимальнішою вважається оливкова.

Жодного разу не бачила, щоб у пацієнта, котрий відмовився від вершкового масла, була відмінна ліпідограма. А ось коли людина цілеспрямовано перестає вживати «погані» вуглеводи, на вечерю їсть багато зелені, причому вирощеної правильно, у неї буває хороша ліпідограма і без препаратів. Лікувати треба не симптоми, а людину, розглядаючи її організм як єдине ціле.

Що «цікавить» калькулятор клініки Майо Загальні дані (вік, стать, зріст і вага, національність).

Хронічні захворювання, причому й ті, які були у членів сім'ї.

Дані про цукровий діабет, рівень загального холестерину і ліпопротеїдів високої щільності, рівень артеріального тиску і прийом антигіпертензивних препаратів.

Інформація про куріння, фізичну активність, наявність і кількість овочів та фруктів, а також тваринних жирів у щоденному раціоні.

«Рівень холестерину в аналізах, зроблених після операції або застуди, зазвичай підвищений»

— Пряма лінія? Турбує Людмила з міста Черкаси. Як часто слід перевіряти холестерин?

- Вважаю, що тим, хто старший 20 років, хоча б раз на п'ять років. Якщо в родині є випадки спадкової гіперхолестеринемії — високого рівня холестерину, то контролювати вміст ліпідів потрібно у… дітей після двох років. Людям, котрі входять до групи ризику (мають цукровий діабет та інші захворювання), — раз на рік.

Рекомендую робити розгорнутий аналіз крові — ліпідограму. Не слід тривожитись, якщо загальний холестерин підвищений ванаслідок показника ліпопротеїдів високої щільності (їх ще називають «хорошим» холестерином). Вони, наче буфер, переносять надлишок холестерину з судин у печінку, яка його виводить. Якщо багато холестерину низької та дуже низької щільності, то це теж не такий «поганий» холестерин, як прийнято вважати. Він, як санітар, заклеює ушкодження судин.

Якщо у людини, наприклад, підвищений тиск і ушкоджена судина, цей холестерин переносить туди жири, необхідні для загоєння ранки, і заклеює її, наче лейкопластир. Хоча цей холестерин і не є причиною появи бляшки, однак певною мірою він «співучасник злочину» — коли приєднуються клітини, що викликають утворення тромбів.

Важливо знати: результати аналізу, зданого після хірургічного лікування, не можна вважати достовірними. Після операції, як і перенесеної ГРВІ або якоїсь іншої хвороби чи травми, показники будуть підвищені. Тому що фракції холестерину намагаються навести лад в організмі. Слід повторити аналіз у «холодний» період.

— Це В'ячеслав, киянин. Проходив обстеження і виявилося, що сонні артерії забиті більше, ніж на 70 відсотків. Але мене нічого не турбує. Так буває?

— Під час передопераційних досліджень, зокрема УЗД з ефектом доплера судин, ми часто бачимо перекриті на 80−90 відсотків сонні артерії. А пацієнт не скаржиться, адже вони його не турбують. Але варто в таку судину втрапити маленькому тромбу, як виникне обширний інсульт.

— Чому я нічого не відчуваю?

— Бляшка росте повільно, і організм пристосовується. Якщо з центральної судини надходить мало крові, розвиваються колатеральні бічні артерії — дрібні судини, котрі забезпечують кровотік із периферичних ділянок. Але за великої судинної катастрофи маленькі колатералі не впораються.

— Телефонує Віктор із Житомира. Чому знижується холестерин?

— Здебільшого через гормональні порушення (гіпертиреоз, недостатність надниркових залоз), проблеми з кишківником, хвороби печінки, але вони, до речі, можуть бути причиною і високого холестерину. Також знижується рівень ліпідів у тих, хто голодує, часто нервує. Вагітним жінкам занадто низький рівень холестерину може загрожувати передчасними пологами.

Причини низького холестерину Гормональні порушення.

Голодна дієта.

Проблема з кишківником.

Захворювання печінки.

«У хворих на діабет буває безбольова форма ішемічної хвороби серця»

— Це «ФАКТИ»? Телефонує Світлана, киянка. Які обстеження, крім аналізу на холестерин, важливо робити? Мене почало турбувати серце…

- Я рекомендую вам звернутися до сімейного лікаря і взяти направлення до кардіолога. Можете прийти на прийом і в нашу поліклініку. Вам не відмовлять в обстеженні. А взагалі, навіть якщо нічого не турбує, заведіть звичку проходити щорічне профілактичне обстеження. Загальний аналіз крові бажано здавати двічі на рік (жінкам, можливо, і частіше), щоби контролювати рівень гемоглобіну і тромбоцитів. Обов'язково раз на рік робити загальний аналіз сечі і біохімічне дослідження крові. Щороку слід перевіряти рівень глюкози в крові, а якщо є зайва вага, то контролювати інсулін. При порушенні вуглеводного обміну звертатися до ендокринолога.

Також щороку необхідно робити кардіограму, а ЕХО серця (УЗД) — хоча б раз у житті — воно дає змогу виявити вроджені аномалії і вади. УЗД серця необхідно дітям, що йдуть у великий спорт. Дорослим людям, у котрих є проблема з клапаном, гіпертензія, теж бажано регулярно перевіряти серце на УЗД.

Робити УЗД з ефектом доплера для обстеження судин шиї та голови чоловікам слід щороку, починаючи з 40 років (немає проблем — раз на два роки). А жінкам — з настанням клімаксу. Периферичні судини вимагають перевірки, якщо є скарги. Наприклад, курцям, у яких часто розвивається атеросклероз судин ніг, — раз на рік або два.

Обов'язково слід обстежитися у кардіолога тим, у кого виявили діабет другого типу, щоб не пропустити безбольову форму ішемічної хвороби серця. Людина не відчуває болю через те, що глюкоза вражає нервові закінчення, і знижується чутливість.

— Телефонує Андрій з Ніжина Чернігівської області. Які ускладнення на серцево-судинну систему дає коронавірус?

- Ми зустрічаємося з міокардитами і запаленнями судин — васкулітами. Запальним процесом у коронарних артеріях (коронаріітом) страждають молоді люди. Аде це відбувається лише при важких формах інфекції, коли виникає складна пневмонія, розвивається загальне запалення, яке йде у всіх органах і системах, викликаючи виражену слабкість.

Також COVID-19, порушуючи внутрішньосудинне згортання крові, може спровокувати інфаркт або інсульт. Буває парадокс: люди приймають у максимальній дозі препарати, котрі розріджують кров, а у них паралельно виникає тромбоз. На щастя, таке трапляється зрідка.

Ускладнення після COVID-19 на серце і судини Міокардит.

Васкуліт.

Інфаркт, інсульт.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», регулярне вживання цибулі знижує рівень холестерину і зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Фото Вікторії СУШКЕВИЧ, «ФАКТИ»

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