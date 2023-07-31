Майже 500 окупантів, 21 артсистема і 10 бойових броньованих машин: в Генштабі назвали втрати росії за добу

Розпочалася п’ятсот двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Вночі ворог запустив по Харкову ракети С-300, а протягом минулої доби завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.



Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Вогнем у відповідь на обстріли авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136» та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.

В цілому втрати російського ворога за минулу добу склали 490 військовослужбовців — загальна кількість ліквідованих в Україні загарбників перевищила 246 тисяч.

Фото Генштаба

Раніше відомий військовий аналітик Том Купер зазначав, що наразі росіяни починають відчувати наслідки ударів ЗСУ по їхніх штабах та складах у тилу. Він вважає, що армія росії «на найкращому шляху до втрати контролю над цією битвою».

Фото Генштабу ЗСУ

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