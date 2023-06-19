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Такий маленький: дружина Тимура Мірошниченка вперше показала названого сина

14:57 19 червня 2023
Тимур Мірошниченко з дружиною

Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка Інна вперше показала хлопчика, якого вони всиновлюють, та розповіла, як проводить з ним час. Жінка поділилася, що кожну вільну годину вони з чоловіком їдуть до Житомира, де в дитбудинку перебуває малюк, щоб приділити йому увагу. Інна показала перше фото хлопчика та розповіла про його успіхи.

За словами Інни, сину майже 2 рочки, але він виглядає меншим від своїх однолітків. Навіть той одяг, який вона купувала для діток дев’яти місяців, виявився завеликим.

«Він настільки маленький, що навіть одяг на 9 місяців виявився великим. Взуття потрібного розміру не виробляють, тому що з таким розміром ноги діти ще не ходять», — розповіла Інна.

Разом вони багато гуляють, але найбільше хлопчик любить ходити.

«Але все, чого він хоче, — ходити. Там йому нема з ким ходити. У групі багато діток. Тому просто кімната і все. Коли ми приїжджаємо, ми годинами тільки й робимо, що ходимо коридорами, сходами, навколо будинку», — поділилася Мірошниченко.

Ще тиждень тому малюк не міг здолати сходинку заввишки п'ять сантиметрів, а зараз впевнено підіймається сходами на другий поверх, підтягуючись за поручень.

Нагадаємо, Інна та Тимур вже подали до суду заяву на усиновлення і чекають, коли їм дозволять забрати хлопчика. Перед тим подружжя пройшло школу усиновлювачів та отримали висновок комісії. За словами Інни, їхній шлях був не простим, а коли вони владнали питання з документами, виявилося, що дітей для усиновлення немає.

«ФАКТИ» також повідомляли, що хореограф Максим Чмерковський вдруге став батьком.

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