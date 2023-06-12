«Ми його знайшли»: в родині Тимура Мірошниченка скоро з’явиться ще один син

В родині Тимура та Інни Мірошниченків, які пройшли довгий шлях до усиновлення, скоро з’явиться ще одна дитина. Подружжя розповіло, що вони нарешті знайшли синочка і вже написали заяву, щоб оформити процедуру усиновлення, та чекають суду.

«Поки без подробиць. Ми написали заяву на усиновлення. Попереду збір документів для суду та сам суд. Ще зовсім трішки — і синочок буде з нами!» — повідомили Тимур та Інна.

Жінка розповіла, що процес пошуку був нелегким. Після проходження школи для батьків-усиновлювачів та висновку комісії родині дозволили взяти дитину віком до 4 років. Та у службах у справах дітей Мірошниченкам сказали, що дітей немає. Подружжя публічно розповідало про всі етапи проходження процедури та звернулися у соцмережах про допомогу. І нещодавно сталася така довгоочікувана зустріч. Мірошниченко стануть батьками для хлопчика, який втратив родину.

«Сісти в машину і їхати шукати тебе. Знати, що знайду, бо саме про це були всі мої молитви: знайти найкоротший та найлегший шлях до тебе. У кожній медитації, в кожній розмові з Богом», — поділилася Інна.

Інна та Тимур виховують 5-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Про усиновлення вони замислились ще до початку війни.

«ФАКТИ» також повідомляли про те, що Юрій Горбунов та Катерина Осадча думають про усиновлення дитини.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

257

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram