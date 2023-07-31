Обстріл Кривого Рогу: є жертва, 10 поранених, під завалами люди

Під час обстрілу Кривого Рога у понеділок, 31 липня, ворог атакував місто двома ракетами.

Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його інформацією, одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета, як розповів Клименко, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, виникла пожежа.

«Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди», — зазначив він.

На черговий теракт росії відреагував президент України Володимир Зеленський, який виклав на своїй сторінці відео з Кривого Рогу після атаки. «Останніми днями ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей», — зазначив він.

Нагадаємо, що вночі ворог випустив ракети з ЗРК С-300 по Харківщині — вибухи пролунали в обласному центрі та в одному з населенних пунктів регіону.

Фото — скріншот

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