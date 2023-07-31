У Запорізькій області, де раніше викрили агентів рф, які готували теракти проти командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті, співробітники СБУ затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів.

Як зазначають в українській спецслужбі, затриманий — викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року. Чоловік приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Фото СБУ

Фото СБУ

Ворожий агент облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Фото СБУ

Зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Запроданця затримали під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено: мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф; 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові; три рації; оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше в СБУ повідомляли, що до 14 років за ґратами засуджено зрадника, який наводив російські ударні дрони на позиції ЗСУ під Лиманом.

Фото СБУ

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