Коригував ракетні удари ворога: СБУ затримала викладача інформатики — зрадника
У Запорізькій області, де раніше викрили агентів рф, які готували теракти проти командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті, співробітники СБУ затримали викладача вишу, який «підпрацьовував» коригувальником рашистів.
Як зазначають в українській спецслужбі, затриманий — викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року. Чоловік приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.
Ворожий агент облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.
Зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Запроданця затримали під час спроби передачі розвідданих агресору.
При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено: мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф; 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові; три рації; оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Раніше в СБУ повідомляли, що до 14 років за ґратами засуджено зрадника, який наводив російські ударні дрони на позиції ЗСУ під Лиманом.
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