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Готували удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ: СБУ знайшла нові докази роботи агентів фсб у Запоріжжі

12:05 11 липня 2023
затримання

Співробітники Служби безпеки України викрили нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року на Запоріжжі.

Як повідомили у спецслужбі, тоді було затримано двох агентів рф з оперативними псевдонімами «Ворон» та «Доцент», які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Як стало відомо, для вчинення терактів фсб планувала переправити своїм агентам «посилку» з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Зараз агенти під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала «законсервованого» агента спецслужб росії, який влаштувався на роботу до охоронної компанії у Кіровоградській області.

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