Мобільні оператори попередили про зміну правил поповнення рахунку через термінали

В зв'язку с тим, що Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, очікуються певні зміни у правилах поповнення телефонних рахунків.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на пресслужби мобільних операторів.

Так, у Vodafone зазначили, що оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку. Ідентифікація проводитиметься шляхом відправлення на введений платником номер мобільного телефону одноразового паролю або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка.

«Отже, із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі», — зазначили в пресслужбі.

Зважаючи на різні обставини та ситуації, в яких можуть знаходитись клієнти під час поповнення мобільних рахунків, у Vodafone обіцяють всіляко сприятиме фінансовим партнерам у використанні різних способів доставки одноразових паролів (сповіщення у месенджери, телефонні дзвінки, SMS тощо) у випадку, якщо раніше використаний спосіб буде недоступний платникові.

А в компанії «Києвстар» надали інструкцію щодо проходження додаткового етапу ідентифікації у терміналах компанії:

До внесення коштів потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде вхідний виклик (у випадку, якщо виклик не надходить, можна замовити відправку SMS-повідомлення);

Для підтвердження операції необхідно ввести останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не потрібно) або ж код із SMS чи повідомлення у месенджері;

Після цього можна вносити необхідну суму.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

Ввести номер телефону абонента, який бажаєте поповнити;

Під час запиту на ідентифікацію ввести свій номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері;

Ввести в поле для пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок або код із повідомлення;

Внести потрібну суму.

Ці інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів «Київстар», для інших терміналів процес може відрізнятися — необхідно діяти згідно з вказівками на екрані.

Як відомо, Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.

Під час операції з внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) платник має:

Ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

Отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

Ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

Отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як:

Сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

Оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

Оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

Оплата маршрутних пасажирських перевезень;

Поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

Сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нагадаємо, що з серпня поновлюється проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа ВПО.

Фото Pixabay

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