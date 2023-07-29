Герцогиня розплакалася на публіці: Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій та порушила протокол

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон часто з'являється на публіці та дуже впевнено тримається на всіх офіційних заходах. Безпристрасність під прийомів, зустрічей і т.д. продиктована королівським регламентом, згідно з яким монархи і члени королівської сім'ї повинні проявляти спокій та стриманість.

Проте нещодавно трапилася ситуація, коли принцеса Уельська Кейт не змогла стримати емоцій, пишуть британські ЗМІ.



Так, дружина принца Вільяма спостерігала, як жителька Тунісу Онс Джабер програла свій другий поспіль фінал на Вімблдоні. Кейт давно захоплюється тенісом і навіть стала патроном тенісного All England Club. У напруженому матчі Джабер в вдруге вийшла до фіналу, і знову, як і минулого року, поступилася — цього разу чеській спортсменці Маркеті Вондроусовій. Після програшу туніска гірко розплакалася, чим зворушила принцесу. Кейт теж витирала сльози, сидячи у королівській ложі, і потім в машині.

Схожий випадок стався 25 листопада 2014 року, коли Кейт була присутня на заході зі збору коштів для дитячого хоспісу у виставковому комплексі Norfolk Showground поблизу Норвіча. Дружина спадкоємця престолу перебувала на четвертому місяці вагітності принцесою Шарлоттою. І попрохала, щоб їй влаштували зустріч з Лі Сміт, яка втратила свою тримісячну малечу Беатріс через рідкісне захворювання серця.

Виявилося, що раніше жінка написали Міддлтон листа, вихваляючи роботу дитячих хоспісів Східної Англії, покровителем яких є Кейт. Майбутня королева відповіла на її зворушливий лист.

«Я була така здивована, отримавши листа з такими особистими коментарями та підписаний нею. Потім Кейт знайшла мене і обійняла перед самим медичним оглядом. У мене на очі навернулися сльози, у неї були сльози в очах, і вона просто сказала мені: „Ви дуже хоробра леді, і ще раз, мені просто дуже, дуже шкода“. Це був чудовий жест, який допоміг мені пережити жахливий час», — розповіла Лі журналістам.

Нагадаємо, що іноді леді Кетрін віддається емоціям і під час публічного спілкування з чоловіком, майбутнім королем британії Вільямом — нещодавно принцеса привселюдно поцілувала його, винагородивши за спортивну перемогу.

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