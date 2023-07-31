«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до популярних гірських локацій: що відомо

«Укрзалізниця», яка раніше збільшила термін попереднього продажу квитків на потяги зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти та Рахова, з 1 серпня «післилює гірський напрямок» — запускає у перший рейс додатковий регіональний потяг № 827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

В компанії зазначають, що потяг обладнано спеціальними велостійками, які знаходяться у першому та останньому вагонах (№ 1 та № 8)

Відправлення зі Львова — о 07:35, прибуття до Мукачева — о 12:07.

Відправлення з Мукачева — о 14:30, прибуття до Львова — о 18:45.

Потяг робитиме зупинки на станціях: Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати.

Туристів попередили, що 3, 8, 10, 17, 24, 31 серпня поїзд в ходу не буде, а з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна.

Нещодавно в компанії повідомляли про скорочення маршруту потягу Київ — Відень — причиною називали часті збої у русі поїздів в Угорщині. Фінальною станцією прямування вагонів знову стане Будапешт.

Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

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