«Люди скучили»: Андрій Данилко заінтригував планами стендап-шоу Вєрки Сердючки

Відомий артист Андрій Данилко, який потрапив у скандал через виступ у Греції, під час поїздки до Риги з великим концертом став одним з найпопулярніших гостей місцевих телеканалів. У тому числі він дав велике інтерв’ю проєкту «І грянув Грем». Андрій, який зізнався у любові до Риги, вдався до спогадів. У тому числі про ті часи, коли він виступав з монологами Вєрки Сердючки на початку своєї творчої кар'єри.

— Я знаю, що це люблять люди й передивляють час від часу, — сказав Андрій Данилко, відповідаючи на запитання, чи відновить він цей формат. — Тоді, коли я виступав, ще не було мобільних телефонів. Якщо це було б зараз, яка там ваша «інстасамка»… Сердючка змінюється, і знаю, що люди скучили за монологами. Я намагаюсь створити Сердючка-стендап, коли вона буде розповідати свої історії. Сподіваюсь, у мене вистачить часу та натхнення, бо це дуже сучасна історія.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під час виступу української співачки у Роттердамі пролунали постріли.

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