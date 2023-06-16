Володимир Остапчук та Андрій Данилко потрапили у скандал через вечірку у Греції

Телеведучий Володимир Остапчук та артист Андрій Данилко опинилися в центрі скандалу через вечірку, яку влаштувала на острові Міконос колишня одеситка Юлія Буряк. Вона гучно святкувала свій день народження із зірками та гостями, в тому числі й росіянами.

У мережі з’явилися фото, на яких видно Володимира Остапчука, який був ведучим свята, говорив зі сцени теж російською. Гостей розважала запальна Вєрка Сердючка.

Та навіть не це обурило мережу. А те, що Юлія була дружиною російського олігарха Леоніда Арапова. Напередодні російського вторгнення в Україну жінка перебувала у Москві, буквально 23 лютого вона гуляла на вечірці разом із запроданкою Корольовою. Ці фото можна побачити на сторінці Буряк в інстаграм і зараз. На гламурній сторінці Юлії — жодної згадки про війну.

Володимир підтвердив, що дійсно був ведучим на вечірці у Греції. Проте запевняє, що не знав про російських гостей. Каже, що це мав би перевірити його менеджер. За такий прокол його вже звільнено.

Крім того, Остапчук запевняє, що Юлія Буряк ще до війни розлучилася з російським олігархом. За його словами, її чоловіком зараз є українець на ім’я Андрій, з яким живе у Швейцарії.

«Але я читаю, що пишуть — і розумію, що це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, окрім того, що я там був, і плюс до цього беруть це все з голови. По-перше, замовниця — українка, з Одеси. Її чоловік — також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Я знаю, що колишній чоловік Буряк з росії, але вона давно розлучилася з ним і не була в росії від моменту початку повномасштабного вторгнення. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу», — прокоментував Остапчук телеграм каналу «Культурна прачечна».

На захист телеведучого стала його дівчина Катерина Полтавська. Вона звинуватила ЗМІ у дезінформації та запевнила, що Юлія вже не заміжня за російським олігархом.

А також розповіла, підтвердила, що на святі виступали українські артисти Вєрка Сердючка та гурт Quest Pistols.

Також Володимир опублікував в інстаграм пост-обурення, в якому звинуватив ЗМІ у спробі знищити його карʼєру. Остапчук запевнив, що ніколи не працював в росії, не був ведучим заходів росіян. Також нагадав, що донатить армії та закликав не шукати ворогів всередині країни.

«Я ніколи не дозволив би собі зруйнувати свою карʼєру й вашу любов через трьох рос морд на дні народження. Якби я знав, що вони там будуть, я б лише відправив їм туди торт з гівна. Я не знаю, за що мене так карма лупить. Хоча, можливо, ще й досі за особисте життя, але я кожного дня намагаюся її відпрацювати.

Якщо шукати ворогів всередині, можна не помітити, як зовнішній ворог вставить у спину ножа. Ми, українці, вже всім довели, що вміємо обʼєднуватися проти зла, але коли це стосується своїх — давайте хоч трохи спочатку розбиратися і якщо людина дійсно винна — тоді вже гнати вилами", — написав Остапчук.

В команді Андрія Данилка теж запевняють, що не знали про російських гостей та минуле іменинниці. За словами менеджера артиста, їх запевнили, що замовники — українці, що серед гостей не буде нікого, хто підтримує політику Путіна та війну проти України.

«Позиція Андрія Данилка всім відома. Концерт проходив, як завжди, з українськими прапорами, піснею Russia Goodbye тощо. Важко уявити, що Данилка, персонального ворога всіх російських пропагандистів, якому заборонено в'їзд до Росії на 50 років і за чиї пісні в Росії заводять кримінальні справи, міг запросити хтось із Росії чи співчуваючий», — сказав нашому телеграм-каналу «Культурна прачечна» Андрій Уреньов, менеджер артиста.

Відомо, що на святі виступав Ілля Лагутенко, який публічно засудив війну, і зараз живе в США. Стіл був прикрашений жовто-блакитними квітами.

В коментарях люди обурюються, чому одні артисти не можуть поїхати на офіційні заходи, а інші — спокійно їдуть за кордон у приватних справах під час військового стану.

Раніше Володимир Остапчук потрапляв у скандал через вечірку в день пам'яті жертв Голодомору. Схоже, не обійдеться мирно й розподіл з колишньою дружиною їхнього будинку.

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