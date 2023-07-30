На концерті alyona alyona у Роттердамі пролунали постріли: реперша розповіла подробиці інциденту

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що під час її виступу на фестивалі «Rotterdam Unlimited» у Роттердамі сталася стрілянина. Під час виступу виконавиці глядачі раптово почали кудись бігти.

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла в Instagram про цю моторошну історію.

Співачка була запрошеним артистом на фестивалі «Rotterdam Unlimited». У суботу, 29 липня, під час виступу Альони натовп почав бігти та покидати територію фестивалю.

За словами самої alyona alyona, спочатку вона не зрозуміла, що коїться, а потім через підписників вона дізналась про стрілянину неподалік від місця виступу.

«На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився», — повідомила співачка.

Як з'ясувалося, під час фестивалю і саме виступу alyona alyona було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а під час другої — троє людей. Що саме спричинило стрілянину на великому фестивалі у Роттердамі — наразі невідомо.

Троє людей отримали поранення, передає Reuters. У заяві поліції зазначають, що правоохоронці кілька разів вистрілили у стрілка. Потерпілих і стрілка, якого змушені були нейтралізувати, доставили в лікарню. Їхній стан невідомий.

Як писали «ФАКТИ», раніше alyona alyona повідомила, що їй вдалося скинути 20 кілограмів.

82

Читайте нас у Facebook та Instagram