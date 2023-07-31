Сильна злива в Києві: рух якого громадського транспорту затримується

Як і обіцяли синоптики, липень в Україні відзначився строкатою погодою — зі спекою, дощами з грозами та шквалами вітру.

Останній день місяця, 31 липня, Київ накрила сильна злива. Через це затримується рух громадського транспорту.

Про це повідомили в «Київпастрансі».

За інформацією компанії, через зливу затримується рух тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17 Берестейським проспектом в результаті скупчення води.

При цьому місцеві пабліки публікують відео, на яких можна побачити, що перехід на станції швидкісного трамвая, а також у деяких підземних переходах залито водою.

Водночас, в «Укргідрометцентрі» попередили мешканців Київської області, що найближчим часом там очікуються небезпечні метеорологічні явища.

«Найближчим часом, зі збереженням до кінця доби 31 липня гроза. Перший рівень небезпеки», — уточнюють там.

Про те, якою буде погода в Україні у серпні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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