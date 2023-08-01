Окупанти намагалися повернути втрачені позиції на Шахтарському напрямку, але відступили із втратами, — Генштаб

Протягом минулої доби враг наніс 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснивши 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені громадянські, серед яких — діти. Під ворожими обстрілами, зокрема, опинилися Кривий Ріг, де рашисти поцілили у багатоповерхівку, та мікрорайон Корабел у Херсоні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом зазначеного часу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень:

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області.

На Мар'їнському напрямку Силі оборони продовжують стримувати настання російських військ у районах Мар'їнки та Победи.

На Шахтарському напрямку ворог наніс авіаційні удари у районах Вугледару, Благодатного та Старомайорського. У районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення.

Авіація Сил оборони нанесла 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби поразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок», 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.

Втрати особового складу ворожої армії станом на ранок 1 серпня склали 246 690 ліквідованих військових.

Фото Генштаба

Експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи стан справ на фронті, зазначають, що напередодні українські сили вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наступ на північний захід та південний захід від Бахмута, в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької області, а також у західній частині Запорізької області.

У той же час заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що за минулий тиждень українські сили звільнили додатково 2 квадратні кілометри території в районі Бахмута та 12,6 квадратних кілометри на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Нагадаємо, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках Микола Маломуж зазначав, що наразі Сили оборони переходять від розмінування полів до другої лінії російських оборонних рубежів, що дасть змогу змусити ворога тікати до Криму чи Маріуполя.

А держсекретар США Ентоні Блінкен констатував. що ЗСУ вже відбили близько 50% територій, спочатку захоплених російськими військами. За його прогнозами, контрнаступ триватиме ще кілька місяців.

Фото Генштабу ЗСУ

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