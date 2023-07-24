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Україна

Блінкен: Україна вже повернула собі 50 відсотків територій, окупованих росією

20:01 25 липня 2023
ЗСУ

Українські війська вже відбили близько 50% територій, спочатку захоплених російськими військами, але контрнаступ триватиме ще кілька місяців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми все ще перебуваємо на відносно ранній стадії контрнаступу. Це важко», — заявив Блінкен в інтерв'ю CNN.

Він додав, що «це не закінчиться за тиждень чи два. Я думаю, що у нас попереду ще кілька місяців». Як повідомляє Reuters, надії на те, що українські сили зможуть швидко витіснити російські війська з території своєї країни, згасають, оскільки українські війська намагаються прорватися через добре укріплені позиції противника на півдні і сході країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив минулого місяця, що прогрес у боротьбі з російськими військами повільніший, ніж йому хотілося б, але «на кону стоять людські життя». «Незалежно від бажань деяких людей і спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне», — заявив він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за даними британської розвідки росія економить артилерійські боєприпаси на півдні України.

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