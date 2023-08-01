Королівські бургери: принц Вільям особисто обслуговував випадкових покупців вуличної кухні на колесах

У південній частині Лондона десятки жителів і гостей британської столиці були абсолютно ошелешені тим, що гамбургери їм продавав принц Вільям! Старший син короля Чарльза III у чорних штанах і блакитній сорочці з чарівною посмішкою особисто обслуговував тих, хто підійшов перекусити до звичайної закусочної на колесах.

Парочка перших покупців навіть була спочатку незадоволена тим, що їм довелося кілька хвилин чекати, поки на них звернуть увагу. І тут пролунав голос: «Зараз підійду».

І у вікні закусочної з'явився принц Уельський. Тут люди, які опинилися неподалік, кинулися до фудтрака, бажаючи отримати свій бургер із рук спадкоємця британського престолу.

Вільям обслуговував, проявляючи королівське терпіння і ввічливість. При цьому він весь час голосно повторював, щоб його всі чули:

«Коробка, в якій лежить ваш екологічно чистий бургер, виготовлена компанією Notpla. У ній немає пластику, Notpla придумала спеціальне покриття з морських водоростей. Інгредієнти для бургера вирощені в теплиці в Індії компанією Kheyti, і, що не менш важливо, ми готуємо їх на печі Mukuru Clean Stoves, розробленій жінкою з Кенії, яка придумала ефективну концепцію зниження забруднення повітря».

Після цього принц Вільям, злегка потупивши погляд, додавав: «Не ручаюся ні за смак, ні за якість, але… мені особисто подобається».

Як з'ясувалося, у такий оригінальний спосіб принц Уельський вирішив привернути увагу громадськості та ЗМІ до роботи минулорічних лауреатів премії Earthshot Prize, яку він заснував для допомоги в розробці рішень основних екологічних проблем.

Раніше «ФАКТИ» писали, що спадкоємець Чарльза III 19 вересня візьме участь у другому інноваційному саміті Earthshot Prize в Нью-Йорку.

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