Депутати Київради придумали, як не служити в армії та ще й отримувати за це гроші: ДБР розкрило «аферу» (фото)

Співробітники Державного бюро розслідувань, які нещодавно викрили воєнкома на сприянні виїзду за кордон військовозобов`язаних, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцями однієї із військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради.

Як зазначають в ДБР, троє солдатів, які мають статус столичних депутатів, а ще один — помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, «зорганізувавши» собі відрядження до Київської військової державної адміністрації.

Фото ДБР

«Депутати навіть отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. Військовослужбовці підозрюються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років», — йдеться у повідомленні.

Фото ДБР

Наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою, встановлюються особи, які причетні до кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що нещодавно контррозвідка СБУ нейтралізувала три міжнародні злочинні угруповання, які займались незаконним переправленням українців за межі нашої держави. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один — громадянин європейської країни — переховується за межами України.

Фото ДБР

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