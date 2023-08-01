Тимур Мірошниченко вперше показав молодшого сина та розсекретив його ім’я

Тимур та Інна Мірошниченки, які нещодавно забрали всиновленого хлопчика з дитячого будинку, вперше показали його та розсекретили ім’я. Хлопчика назвали Марселем. Про непростий процес пошуку та усиновлення дитини, перше знайомство малюка зі старшими дітьми та адаптацію в родині Тимур Мірошниченко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Viva!

За словами ведучого, від народження хлопчик пройшов складний шлях. Від нього відмовилися ще в пологовому будинку.

«Марсель народився на Житомирщині. Народився передчасно і важив всього 1 кг 400 г — це було критично мало. Від нього відмовилися в пологовому будинку. Наступного дня провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці. Тільки ближче до 5-го місяця він вийшов на показники, з якими мав народитися. Коли лікарі його стабілізували, перевели до дитячого будинку, де він і жив, допоки не зустрів нас. У цей проміжок часу його біологічні батьки жодного разу не з’являлися», — розповів Тимур.

Він каже, що заздалегідь готували Мію та Марка до появи братика, багато розповідали про нього. Тож малі з нетерпінням чекали, коли ж Марсель приїде додому.

«Мія — природжена старша сестра: навколо Марсіка в’ється, в усьому допомагає, годує його, безперестану обіймає і цьомає. Якщо в перші дні він ще пручався, то зараз зрозумів, що це той, хто його дуже любить.

Для Марселя таке життя зовсім нове. Наприклад, у перші дні, коли не міг заснути, Інна намагалася його заколисати, а він пручався, бо не звик до такого. Не звик, що його обіймають — не розумів, що це. Він сам себе загойдував, бо так робили усі дітки в дитбудинку», — поділився багатодітний батько.

За його словами, Марсель ще проходить адаптацію, бо для нього все навколо зовсім нове. Любить поїсти, особливо гречку, всілякі супчики, і поки байдужий до іграшок.

«Єдине, у що можемо пограти з ним, це м’ячик. У Мії з Марком усі кімнати завалені іграшками, але йому вони не цікаві, бо немає цього досвіду. У дитбудинку багато іграшок, але вони просто лежать в ігровій кімнаті — дітей не вчать, як з ними гратися. І діти там не бувають. Підозрюю, її відкривають тільки тоді, коли приїжджають комісії або потенційні батьки. Коли ми зайшли туди з Марселем, по ньому було видно, що він уперше в цій кімнаті», — поділився своїми спостереженнями телеведучий.

Раніше Інна та Тимур розповідали, через які складнощі їм довелося пройти, щоб всиновити дитину. Процес тривав майже півтора роки.

Фото: Viva!

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