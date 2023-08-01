Де і коли дивитись онлайн «Діла» — «Ворскла»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 3 серпня, полтавська «Ворскла», яка перемогла грузинську «Ділу» у першій зустрічі (2:1), на стадіоні «Тенгіз Бурджанадзе» у Горі проведе поєдинок у відповідь 2-го відбірного раунду Ліги конференцій. Арбітр — 35-річний Сімоне Соцца з Італії.

І підопічні Андрія Демченка, і хлопці Віктора Скрипника ще не мають ігрової практики у своїх національних лігах. Чемпіонат Грузії, в якому «Діла» після першого кола посідає 5-е місце, відновиться лише 12 серпня, а «Ворскла» пропустила матч стартового туру УПЛ проти «Дніпра-1» через участь у єврокубках (до речі, перед зустріччю у відповідь з грузинами полтавський клуб орендував у бразильського «Гуарані де Пальоса» 20-річного форварда Тьягіньо).

Щоправда, грузинський клуб уже встиг зіграти два матчі 1-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, вибивши з єврокубків словацький ДАК (1:2 — у гостях та 2:0 — вдома).

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу бронзовому призеру чемпіонату Грузії. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Діли» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,41, на нічию — 3,19, на виграш підопічних Віктора Скрипника — 3,21. Щоправда, шанси на прохід до наступного раунду турніру вищі у полтавців — 1,34 проти 3,25 у суперника.

У прямій трансляції матч «Діла» — «Ворскла» на території України покаже (початок — о 20:00) YouTube-канал ФК «Ворскла».

Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

3 серпня (четвер)

«Діла» — «Ворскла» 20:00 YouTube-канал ФК «Ворскла»

Відеоогляд матчу «Ворскла» — «Діла» — 2:1

Нагадаємо, що у разі виходу до 3-го відбірного раунду турніру полтавці 10 та 17 серпня зіграють з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) — «Войводина» (Сербія). У першій зустрічі кіпріоти на своєму полі перемогли — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Ворскли» Роман Безус з першим у кар'єрі хет-триком став героєм матчу Ліги конференцій.

Фото ФК «Ворскла»

5

Читайте нас у Facebook та Instagram