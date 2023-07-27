«Ворскла» на 90+3-й хвилині вирвала перемогу у «Діли» в Лізі конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 27 липня, полтавська «Ворскла» слідом за «Дніпром-1» стартувала в єврокубковому сезоні. У польському місті Тихи підопічні Віктора Скрипника провели домашній поєдинок другого відбірного раунду Ліги конференцій проти грузинської «Діли», яку тренує український фахівець Андрій Демченко.

Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Перший матч

«Ворскла» (Полтава, Україна) — «Діла» (Горі, Грузія) — 2:1

«Ворскла»: Ісенко, Крупський, Сантана (Хрипчук, 83), Чеснаков, Пердута, Юрченко (Скляр, 73), Павлюк, Кане, Феліпе Родрігес, Челядін (Нестеренко, 73), Степанюк.

Голи: Феліпе (73), Кане (90+3) — Ковталюк (57).

У міжсезоння «Ворскла», яка здобула путівку до єврокубків лише в останньому турі УПЛ, зазнала відчутних кадрових втрат. Захисник Кравець перейшов у «Дніпро-1», півзахисник Олійник — у ЛНЗ, а найкращий бомбардир команди Сефері продовжить кар'єру у клубі «Бані Яс» з ОАЕ.

«Діла», яка вже встигла вибити з єврокубків словацький ДАК (1:2 та 2:0), з українським форвардом Ковталюком на вістрі атак активніше розпочала зустріч і першому таймі мала кілька 100-відсоткових шансів вразити ворота Ісенка. Добре, що грузини не забили. Відмінний шанс вийти вперед був і у полтавців, але Кане після сольного проходу пробив у штангу.

Свій шанс команда з Горі використала на початку другого тайму, коли уродженець Львівської області Ковталюк після передачі з флангу вгатив м'яч в сітку воріт «Ворскли» — 0:1.

І лише після цього підопічні Скрипника «ожили», заграли агресивніше, і на 72-й хвилині бразилець Феліпе спрямував м'яч у сітку воріт… українського голкіпера «Діли» Кучеренка — 1:1. А вже у компенсований час Кане змусив «Ділу» капітулювати вдруге — 2:1.

Матч-відповідь відбудеться 3 серпня (початок — о 20:00) на стадіоні «Тенгіз Бурджанадзе» в Горі. Сподіватимемося, що «Ворсклі» нарешті вдасться зняти «прокляття» стартових раундів єврокубків. Адже у чотирьох із п'яти останніх єврокубкових кампаній полтавці незмінно програвали вже на першому етапі і не проходили далі, поступившись хорватській «Локомотиві», словацькій «Жиліні», фінському клубу КуПС та шведському АІКу.

Нагадаємо, що у разі виходу у 3-й відбірний раунд турніру полтавці 10 та 17 серпня зіграють з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) — «Войводина» (Сербія). У першій зустрічі кіпріоти на своєму полі перемогли суперника — 2:1 (Квілітая, 32, Двалі, 65 — Зукіч, 56).

Додамо, що перший поєдинок 2-го раунду кваліфікації провели також потенційні суперники київського «Динамо». «Арарат-Вірменія» на своєму полі зіграв унічию з грецьким «Арісом» — 1:1 (Еза, 11 — Пальма, 20).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу.

Фото ФК «Ворскла»

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