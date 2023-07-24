Стали відомі суперники «Динамо» та «Ворскли» у кваліфікації Ліги конференцій: підсумки жеребкування

У понеділок, 24 липня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи названі пари 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Опонентом київського «Динамо», яке розгромило на зборі в Австрії чемпіона Кіпру «Аріс» (4:0), стане переможець пари «Арарат-Вірменія» (Вірменія) — «Аріс» (Греція). Перший поєдинок (10 серпня) «біло-сині», які прийматимуть суперників на арені бухарестського «Рапіда» в Румунії, проведуть у гостях, матч у відповідь (17 серпня) — на своєму полі.

Дізналася свого можливого опонента у 3-му відбірному раунді й полтавська «Ворскла». У разі успішного проходження на 2-му етапі кваліфікації грузинської «Діли» (поєдинки відбудуться 27 липня у польському місті Тихи та 3 серпня у грузинському Горі), яку тренує український фахівець Андрій Демченко, команда Віктора Скрипника 10 та 17 серпня зіграє з найсильнішим у протистоянні АПОЕЛа (Кіпр) та «Войводини» (Сербія). Перший матч заплановано на полі полтавців.

Нагадаємо, що «Дніпро-1» стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів поєдинками проти грецького «Панатінаїкоса» (25 липня в Кошице та 1 серпня в Афінах), найсильніший клуб України «Шахтар» у цьому ж турнірі розпочне єврокубковий сезон одразу в групі (жеребкування — 31 серпня), а «Зоря» вступить у боротьбу в раунді плей-оф Ліги Європи (жеребкування — 7 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло на зборі в Австрії зірковий «Аль-Хіляль».

Фото uefa.com

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