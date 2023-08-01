Секрет ідеального газону: експерти назвали чотири помилки, яких припускається більшість дачників

На дачах ретельного догляду потребують не лише дерева, кущі та овочі на грядках, а й газони, й доріжки, де росте небажана трава. Її, до речі, можна позбуватися народними засобами.

Для того, щоб газон виглядав красивим, без плям, його варто підстригати, пам`ятаючи про чотири важливі правила, пише uaportal.com з посиланням на Express.co.uk.

Першою з причин появи жовтих та коричневих плям називають занадто коротке підстригання трави. Влітку газон варто стригти раз на тиждень або кожні два тижні, переконавшися, що він сухий.

Друга причина — неправильне підживлення газону. Плямистість може з`явитися, якщо перепідживити траву.

Третя — пересихання трави через нерегулярний полив.

Четверта — не правильно обраний час для підстригання газону. У літні місяці це краще робити не вдень, коли сонце припікає, а обрати час вранці чи увечорі.

До речі, допомогти боротися з бур`яном на дачі можуть засоби, до складу яких входять звичайні продукти. Зокрема, уксус, лимонна кислота, горілка, до яких додають воду та миючий засіб.

Фото Pixabay

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