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Знімали 8 годин у воді: виконавці IKSIY та SESTRA здивували новим кліпом

22:05 2 серпня 2023
гурт SESTRA

Українські музиканти, попри війну, створюють пісні та кліпи. Гурт SESTRA разом з саундпродюсером IKSIY (Андрій Ігнатченко) презентували свою нову пісню. Це особиста історія солістки гурту, вона пропонує слухачам незвичайне поєднання почуттів та загальнолюдських тем.

Пісня «Забери» також ставить акцент на актуальний соціальний аспект: дівчата, які чекають на повернення свого коханого з війни й кожного дня мріють опинитись в його обіймах. Гурт SESTRA хоче підтримати всіх закоханих. Дівчата вірять у силу музики, яка здатна посилити зв'язок між людьми та надихнути на нові почуття надії й щастя.

IKSIY та SESTRA впевнені, що трек стане по-справжньому магнітним для слухачів завдяки своїй емоційності, легкості та розумінню глибини людських почуттів. Це справжнє втілення сил і протиріччя, що присутні в нашому житті.

Саме жіночі почуття та жіночність показала режисерка Анастасія Афанасьєва у кліпі на цю пісню, зйомки якого тривали два дні, а дівчатам довелось провести 8 годин у воді, постійно пірнаючи. Вони кажуть, що це одні з найскладніших зйомок у житті.

Раніше український гурт KAZKA поділився подробицями гастрольного туру по Японії.

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