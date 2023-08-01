У Києві влаштують експеримент зі світлофорами: де встановлені новинки (адреси)

В Україні, де хочуть посилити покарання для дітей, що порушують Правила дорожнього руху, в Києві на 8 перехрестях в пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання пішоходів і велосипедистів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

«На цих перехрестях до 1 листопада 2023 року використовуватимуть змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда», — йдеться у повідомленні.

Експеримент реалізований на:

- просп. Степана Бандери — просп. Оболонський;

- вул. Прорізна — вул. Бориса Грінченка;

- вул. Івана Франка — вул. Богдана Хмельницького;

- вул. Спаська — вул. Волоська;

- вул. Оноре де Бальзака — вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

- вул. Оноре де Бальзака — вул. Сержа Лифаря;

- вул. Оноре де Бальзака — вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

- вул. Вікентія Беретті — просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

Як зазначили в КМДА, такі новації дозволять зручно регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ «Світлофори дорожні».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно парламент підтримав закон, який змінює процедуру отримання водійських прав (теорію дозволили вивчати самостійно, а не в автошколі), а також встановлює адмінвідповідальність працівників сервісних центрів, де громадяни здають екзамени.

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