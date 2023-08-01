«Перемогу присвячую Україні та ЗСУ»: 19-річна спортсменка з Вінниці виборола дві нагороди на чемпіонаті світу

19-річна Анастасія Жученко здобула дві срібні медалі на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів, який відбувся у місті Чханвон в Південній Кореї. Спортсменка — учениця Вінницької обласної ДЮСШ стрільби — брала участь у змаганнях у складі збірної команди України. Загалом за перемогу змагалось 600 спортсменів, Україна стала третьою за кількістю нагород, здобувши 6 медалей.

— Через те, що у нас не було достатнього фінансування, довелось пропустити чемпіонат Європи в Чехії, щоби мати можливість поїхати до Південної Кореї. Особисто мені допомогла із коштами на дорогу моя спортивна школа, сподіваюсь, що певну частину вдасться повернути завдяки міністерству, — розповідає «ФАКТАМ» спортсменка Анастасія Жученко. - Щодо самої підготовки, то майже щодня я йшла до тиру й займалася по 2−3 години зі своїми тренерками. Безумовно, тривоги давались взнаки, бо коли лунали сирени, потрібно було швидко скласти зброю і бігти до укриття. А після того починати все спочатку.

Учениця Вінницької обласної ДЮСШ стрільби Анастасія Жученко брала участь у змаганнях у складі збірної України

Цього разу збори були місцеві, що теж трохи ускладнює процес, адже на командних краще оцінюються можливості кожного та звертається увага на ті чи інші помилки. Дорога була досить довгою: автобусом ми їхали до Львова, потім до Варшави, після того 12 годин провели в аеропорту та ще вісім годин сам політ. Переживала, щоби різниця у шість годин не вплинула на самопочуття, проте все було добре. До слова, нам вдалося навіть скуштувати страв місцевої кухні, якими нас радісно частували корейці. Дуже смачно! Вразило, що відношення до українців було дуже доброзичливим. Нам не раз казали, що наша нація для них — приклад сили та духу та що вони за нас вболівають…

Україна стала третьою за кількістю нагород, здобувши 6 медалей

На чемпіонаті світу представники росії та білорусі не виступали, таким було рішення міжнародної федерації.

— І це правильне рішення, бо коли ми бачимо прапор наших ворогів, то нам дуже боляче, — додає Анастасія. — У свою перемогу я вірила. Здобула срібні медалі у вправах ГП-12 (стрільба по рухомій мішені; 60 пострілів (30+30); повільний і швидкий рух) та ГП-11а (стрільба з гвинтівки по рухомій мішені на 10 метрів (60 та 40 пострілів). У двох вправах мене обійшли спортсмени з Казахстану. Але результатом я задоволена, присвячую його Україні та ЗСУ. Тепер починаю готуватись до чемпіонату України, який відбудеться у Вінниці вже у вересні.

Кульовою стрільбою Анастасія займається з 2017 року. Прийшла туди випадково: при її школі працював тир і вона вирішила спробувати. Зараз дівчина навчається на тренера у педагогічному університеті, спорту мріє присвятити своє життя. Що ж до дієт, то тут, зізнається співрозмовниця, вагові категорії відсутні.

Кульовою стрільбою Анастасія займається з 2017 року

— Але я завжди слідкую за вагою, бо маю влізати у свою фірмову куртку, яку майже нереально перешити. Найбільше у нашому спорті страждає спина, тому весь час роблю масажі, займаюсь на спеціальних тренажерах, — розповіла Анастасія Жученко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про тріумфальний виступ української жіночої команди зі стрільби з 25 метрів на Європейських іграх у Кракові.

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