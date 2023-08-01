«Мені пощастило, що залишилася живою»: Мадонна вперше висловилася про свою нещодавню госпіталізацію

Королева попмузики Мадонна вперше прокоментувала свою нещодавню екстрену госпіталізацію. Як уже повідомляли «ФАКТИ», місяць тому співачку знайшли непритомною. Її помістили у відділення інтенсивної терапії. Менеджер Мадонни заявив, що вона має «серйозну бактеріальну інфекцію». Справи були настільки кепські, що близькі попдіви готувалися до найгіршого.

«Мені дуже пощастило, що я жива. І мені пощастило, що в моєму житті є люди, які опинилися поряд. А ще мені пощастило, що я знала багатьох інших прекрасних людей, яких уже немає в живих…» — написала Мадонна на своїй сторінці в інстаграмі.

Цей допис вона супроводжувала кількома фотографіями зі своїми дітьми та друзями.

«Любов сім'ї та друзів — найкращі ліки. Минув місяць після лікарні, і я можу спокійно розмірковувати. Іноді мені здавалося, що як Мати я часом могла зав'язнути у проблемах моїх дітей. Але коли справи пішли погано зі мною, мої діти справді прийшли на допомогу. Я побачила в них ті риси, яких ніколи раніше не помічала. Це має велике значення. Як і любов та підтримка моїх друзів», — додала Мадонна.

Наразі співачка продовжує відновлювати здоров'я та сили. Вона вирішила відкласти своє турне Celebration. Нагадаємо, 16 серпня Мадонні виповнюється 65 років.

Як раніше писали «ФАКТИ», на початку липня у ЗМІ повідомили про те, що Мадонна пережила клінічну смерть через передозування наркотиків.

Читайте також: Фотографії оголеної Мадонни вперше виставлені на торги

47

Читайте нас у Facebook та Instagram