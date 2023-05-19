Фотографії оголеної Мадонни вперше виставлені на торги

Аукціонний будинок Christie's, який раніше продав знамениту флісову кофту президента України Зеленського, оголосив про те, що на торги будуть вперше виставлені фотографії Мадонни, зроблені відомим фотографом Стівеном Майзелем для скандальної книги Секс. Вона була видана у 1992 році. Майзель вирішив нагадати свою роботу з королевою поп-музики, приурочивши продаж знімків до 30-річчя виходу книги.

Звичайно, Стівен трохи запізнився, але звістка про майбутні торги вже викликала ажіотаж на Заході. Майже на всіх фото, а їх не менше 40, які можна буде придбати, Мадонна позує повністю оголеною. Початкова ціна знімків коливається від 50 тисяч доларів до 300 тисяч доларів. Якщо фотографії будуть продані, сума вийде велика.

Мадонна знялася оголеною для скандальної книги "Секс"

Сама співачка зовсім не заперечує рішення Майзеля. Мадонна та Стівен домовилися, що частина виручки від аукціону буде спрямована на рахунок благодійного фонду Raising Malawi, який поп-діва заснувала у 2006 році, щоб підтримувати сиріт та хворих дітей в африканській країні Малаві. Мадонна обіцяє підписати кожну фотографію особисто. Автограф співачки збільшить їхню цінність.

Деякі знімки настільки відверті, що в окремих країнах книгу "Секс" заборонили

Нагадаємо, книжку «Секс» розпродали тиражем понад 1,5 мільйона копій. Вона досі є однією з найуспішних coffee table book. Так на Заході прийнято називати фотоальбоми чи альбоми з репродукціями, які зазвичай кладуть на кавові столики для розваги гостей чи відвідувачів.

Мадонна пообіцяла підписати кожну виставлену на аукціон фотографію особисто

Фото Майзеля для цього альбому настільки відверті, що у багатьох країнах, наприклад, Ірландії та Японії, вони були заборонені. Ватикан закликав католиків бойкотувати вихід книги.

Нагадаємо, цьогоріч на церемонії вручення премії «Греммі» глядачі насилу впізнали Мадонну, настільки вона змінила зовнішність.

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