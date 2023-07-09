Шанувальники Мадонни продовжують активно обговорювати стан здоров'я королеви поп-музики. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 64-річна співачка провела кілька діб у реанімації. Її близькі зізнаються, що Мадонна була при смерті. Офіційно заявлено, що вона мала «серйозну бактеріальну інфекцію».

Співачку знайшли непритомною 24 червня у її будинку в Нью-Йорку. До лікарні її доправила бригада швидкої допомоги.

І тепер стало відомо, що Мадонна, схоже, пережила клінічну смерть. Як повідомляє Radar Online, медикам довелося зробити їй ін'єкцію наркону. Під такою комерційною назвою у США використовується налоксон. Він застосовується як антидот при передозуваннях опіоїдами, в першу чергу героїном.

Справи були настільки погані, що менеджер королеви поп-музики Гай Осірі скликав «кризову нараду» в Zoom. Обговорювалося питання, як бути з оголошеним світовим турне та вже проданими квитками на концерти, якщо Мадонна помре.

Співачка вижила. Наркан свою роботу виконав.

Тепер постає питання, невже Мадонна приймала героїн? Шанувальники поп-діви відмовляються у це вірити. Їх більше влаштовує інше пояснення. Деякі медики вважають наркон ефективним засобом у разі септичного шоку у пацієнта.

Як би там не було, а Мадонну, схоже, справді витягли з того світу.

Нагадаємо, днями в США після спроби самогубства померла 48-річна популярна співачка Коко Лі, яка виконала оскароносну пісню з фільму «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся», а також хіти до кількох голлівудських блокбастерів.

Тим часом у гучний скандал потрапила поп-зірка Брітні Спірс, яка заявила, що її побили у Лас-Вегасі.

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