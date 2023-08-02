Єврейське свято кохання Ту бе-Ав 2 серпня 2023 року: листівки та привітання

У кожного народа є свій День закоханих. У євреїв — це Ту бе-Ав, традиційне єврейське свято, присвячене коханню та щастю.

Ту бе-Ав — это праздник негласный.

Ту бе-Ав — это праздник любви.

В этот день есть обычай прекрасный —

О любви без конца говорить.

Говорите любимым о чувствах!

Говорите, как дороги вам

Их глаза, где задоринки лучик,

И улыбка на милых губах!

На відміну від формальних та строго регламентованих свят, цей день особливо примітний своєю давньою та цікавою історією. Свято вважається особливим часом, коли величезні чудеса трапляються — душі знаходять один одного, а серця поєднуються справжнім, щирим коханням.

Любви покорны все народы,

Мы счастливы, любовь познав,

И, как бы ни летели годы,

Жив будет праздник Ту бе-Ав!

Любите, берегите милых,

Родных, желанных, дорогих!

Любите истово, красиво,

И радуйте почаще их!

Історія розповідає, що задовго до створення Ізраїльського царства і завоювання Єрусалима, сталася незвичайна подія. У страшний місяць ав, його п'ятнадцятий день, закінчився довгий і похмурий мор, який забрав життя всіх 600 тисяч юдеїв з покоління Виходу, які відмовилися вступати на землю обітовану.

Єврейське свято Ту бе-Ав

з’єднує Серця,

І щастя тягне за рукав,

Закоханих зближує всіх!

А ніжності п’янкий шлейф

Коли життя почало повертатися до нормального ритму, молоді ізраїльтяни збиралися на особливі урочистості. Це був час, коли дівчата одягали білий одяг, і кожен обранець міг легко впізнати свою кохану.

Серед танців і пісень молоді серця знаходили одне одного і любов народжувалася в благословенному світлі повного місяця.

Зараз у П’ятнадцятого ава в Ізраїлі традиційно відзначають День закоханих. Цей день сприятливий для весілля, пропозицій руки і серця або ведення переговорів про весілля. І, звичайно, у цей день прийнято вітати всіх людей, яких людина кохає зараз або кохала у минулому.

***Вітаємо всіх з Днем Любові, Ту бе-Ав. Нехай у закоханих почуття будуть міцними, у одружених — залишаються полум’яними, а у самотніх — з’являться. Всіх благ та нового щастя в цей світлий і приємний день. Нехай серця, створені для любові, б’ються в унісон і ніколи не відчувають болю.

***З Днем Любові, Ту бе-Ав! Нехай радість засяє над вами в цей день і всі союзи, що укладалися, сьогодні або в інший час, складаються добре і сонячно. Нехай любов вас оточує на всьому життєвому шляху завжди приносить найкращі плоди, не знаючи горя і печалі. Щастя зародженням почуттів і вогню тим, що вже існують.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, християни східного обряду святкують день пророка Іллі, одного з найбільших старозавітних пророків. Вважається, що на Іллю починається сезон дощів, закінчується літо. Не можна купатися у водоймах.

Після цього дня листя на деревах жовтіє, а трава перестає рости. Прислів’я каже: «На Ільїн день до обіду — літо, а після обіду — осінь».

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