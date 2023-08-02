Друг Гаррі і Меган, головний критик королівської родини, втратив роботу: і все через Сассексів

Останнім часом у житті Меган Маркл і принца Гаррі настала чорна смуга: спочатку з ними розірвав контракт стрімінговий гігант Spotify, при цьому назвавши герцога та герцогиню «шахраями».

Згодом у пресі з'явилася інформація, що буквально на волосині знаходиться їхній контракт з Netflix, а після того журналістам вдалося дізнатися, що в родині Сассекських почався розлад через фінансові проблеми.

Деякі (найсміливіші репортери) стверджують, що Меган і Гаррі взагалі роз'їхалися, а принц уже подумує про те, щоб повернутися до Лондона до родини.

А зовсім недавно прийшла біда, як то кажуть, звідки не чекали: близького соратника Меган Марлк та принца Гаррі журналіста Оміда Скобі, який обіймав посаду «королівського виконавчого редактора» в Yahoo! News, а за сумісництвом головного критика правлячої королівської родини звільнили з компанії.

Це журналіст підтвердив у Twitter, але вказав, що сам вирішив змінити місце роботи.

«Для тих, хто запитує, я вирішив не продовжувати [контракт] із Yahoo! News, щоб зосередитись на нових проектах», — написав репортер.

Варто зазначити, що в остання колонка Оміда Скобі, де він традиційно висміював королівську родину, мала назву «Протести та апатія: чому король Чарльз має турбуватися про зростання байдужості та республіканізму».

Крім того, незабаром побачить світ нова книга Скобі про Сассексів.

Як стало відомо, принц Вільям розірвав стосунки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл ще до їхнього від'їзду до США. Це сталося через неповагу, яку подружжя виявляло до прислуги, яка готувала їжу, допомагала по господарству тощо.

187

Читайте нас у Facebook та Instagram