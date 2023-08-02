Друг Гаррі і Меган, головний критик королівської родини, втратив роботу: і все через Сассексів
Останнім часом у житті Меган Маркл і принца Гаррі настала чорна смуга: спочатку з ними розірвав контракт стрімінговий гігант Spotify, при цьому назвавши герцога та герцогиню «шахраями».
Згодом у пресі з'явилася інформація, що буквально на волосині знаходиться їхній контракт з Netflix, а після того журналістам вдалося дізнатися, що в родині Сассекських почався розлад через фінансові проблеми.
Деякі (найсміливіші репортери) стверджують, що Меган і Гаррі взагалі роз'їхалися, а принц уже подумує про те, щоб повернутися до Лондона до родини.
А зовсім недавно прийшла біда, як то кажуть, звідки не чекали: близького соратника Меган Марлк та принца Гаррі журналіста Оміда Скобі, який обіймав посаду «королівського виконавчого редактора» в Yahoo! News, а за сумісництвом головного критика правлячої королівської родини звільнили з компанії.
Це журналіст підтвердив у Twitter, але вказав, що сам вирішив змінити місце роботи.
«Для тих, хто запитує, я вирішив не продовжувати [контракт] із Yahoo! News, щоб зосередитись на нових проектах», — написав репортер.
Варто зазначити, що в остання колонка Оміда Скобі, де він традиційно висміював королівську родину, мала назву «Протести та апатія: чому король Чарльз має турбуватися про зростання байдужості та республіканізму».
Крім того, незабаром побачить світ нова книга Скобі про Сассексів.
Як стало відомо, принц Вільям розірвав стосунки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл ще до їхнього від'їзду до США. Це сталося через неповагу, яку подружжя виявляло до прислуги, яка готувала їжу, допомагала по господарству тощо.187