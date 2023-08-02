Привласнив 10 млн грн зарплати морпіхів: під Одесою затримали військового бухгалтера

На Одещині, яка продовжує залишатися мішенню для повітряних атак російських загарбників, викрили військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду одного з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ.

За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних Силах України (ЗСУ).

Вже встановлено, що «завдяки схемі» фігурант заробив на автівку преміум класу. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень. Робив він це шляхом систематичного внесення недостовірної інформації до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. Також, щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону. Потім фальсифіковані відомості фігурант подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців і працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера співробітники СБУ виявили автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші.

А на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг, було виявлено 2,5 млн привласнених гривень.

На підставі зібраних доказів військовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили ексчиновників Міноборони, які «наварили» 100 млн гривень на закупівлях для ЗСУ марних бронежилетів.

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