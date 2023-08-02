П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів завдав супернику однієї з найстрашніших травм у футболі та заплакав від шоку (відео 18+)

Легендарний п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів у складі «Реала» бразилець Марсело, який торік залишив мадридський клуб, завдав моторошної травми супернику в матчі Кубка Лібертадорес «Архентінос Хуніорс» — «Флуміненсе» (1:1) і розплакався після того, що побачив.

На 58-й хвилині поєдинку на стадіоні імені Дієго Марадони у Буенос-Айресі 35-річний бразилець, намагаючись виконати фінт, ненавмисно наступив на гомілку 29-річного захисника аргентинського клубу Лучано Санчеса, нога якого неприродно вивернулася. Жахливе видовище! Поки футболіст «Архентінос Хуніорс» корчився від болю, рефері показав легенді футболу пряму червону картку, а сам Марсело, побачивши, що він проти своєї волі накоїв, розплакався.

Зазначимо, що підозри на перелом у Лучано Санчеса не підтвердились. У нього діагностовано повний вивих коліна. Місцеві ЗМІ з посиланням на лікарів лікарні Sanatorio Finochietto повідомили, що відновлення футболіста триватиме від 8 місяців до року.

«Сьогодні мені довелося пережити дуже тяжкий момент на полі. Я випадково травмував колегу. Хочу побажати тобі якнайшвидшого одужання, Лучано Санчес. Шлю тобі всі сили світу! - написав Марсело, у якого 64,5 мільйона підписників у Instagram, в соцмережі.

Нагадаємо, що в активі бразильця 25 завойованих із «Реалом» трофеїв, що зробило його найтитулованішим футболістом в історії Королівського клубу. У складі збірної Бразилії (58 матчів, 6 м'ячів) Марсело виграв «золото» Кубка конфедерацій та став віцечемпіоном Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Дніпра-1» Євген Волинець отримав страшну травму у відбірному матчі Ліги чемпіонів.

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