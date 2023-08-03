Влаштували хитру провокацію: мер Мелітополя розповів, як окупанти полюють за українськими патріотами

На півдні України, частина якого залишається в окупації, активно діє партизанський рух, ліквідовуючи як загарбників, так і місця зберігання ворожої техніки та боєприпасів, як це було під Мелітополем.

Мелітопольский міський голова Іван Федоров попередив мешканців тимчасово окупованих територій, що загарбники проводять складні спецоперації, щоб виявити сили спротиву.

«За даними Генштабу, у Каховці загарбники влаштували провокації, щоб виявити тих, хто допомагає ЗСУ і Силам спротиву. Спочатку вони поширили дезінформацію про відведення військ, вимкнувши мобільний зв’язок та інтернет. Потім вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про вивід військ, а самі в цей час випустили на вулиці спецавтівки з радіопеленгаторами, які повинні були засікти передачу інформації про відведення військ від місцевих», — зазначив він.

За його словами, таким чином рашисти хочуть знайти партизан. Він закликав місцевих мешканців бути обачними та берегти своє життя.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі партизани борются з колаборантами — одному колишньому поліцейському, який пішов на співпрацю з ворогом, підклали вибухівку в машину. А колишньому начальнику Приазовського відділу поліції передали «вітання», встановивши вибуховий пристрій біля під'їзду будинку, де він мешкав.

Ілюстративне фото російської РЛС з мережі

454

Читайте нас у Facebook та Instagram