36.28 / 36.87 39.90 / 40.75
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Влаштували хитру провокацію: мер Мелітополя розповів, як окупанти полюють за українськими патріотами

10:06 3 серпня 2023
Російська РЛС

На півдні України, частина якого залишається в окупації, активно діє партизанський рух, ліквідовуючи як загарбників, так і місця зберігання ворожої техніки та боєприпасів, як це було під Мелітополем.

Мелітопольский міський голова Іван Федоров попередив мешканців тимчасово окупованих територій, що загарбники проводять складні спецоперації, щоб виявити сили спротиву.

«За даними Генштабу, у Каховці загарбники влаштували провокації, щоб виявити тих, хто допомагає ЗСУ і Силам спротиву. Спочатку вони поширили дезінформацію про відведення військ, вимкнувши мобільний зв’язок та інтернет. Потім вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про вивід військ, а самі в цей час випустили на вулиці спецавтівки з радіопеленгаторами, які повинні були засікти передачу інформації про відведення військ від місцевих», — зазначив він.

За його словами, таким чином рашисти хочуть знайти партизан. Він закликав місцевих мешканців бути обачними та берегти своє життя.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі партизани борются з колаборантами — одному колишньому поліцейському, який пішов на співпрацю з ворогом, підклали вибухівку в машину. А колишньому начальнику Приазовського відділу поліції передали «вітання», встановивши вибуховий пристрій біля під'їзду будинку, де він мешкав.

Ілюстративне фото російської РЛС з мережі

454

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

В Україні ввели новий вид штрафів, але водіям вони повинні сподобатись

лечо

Будете взимку плескати в долоні від задоволення: смачнючий лечо за рецептом Тетяни Литвинової

Всихання листя огірків

Найбільш ефективний засіб проти пожовтіння листя: дайте його огіркам у серпні, і вони знову стануть зеленими

Автомобіль

Рідко ламаються і майже ніколи не підводять водія: названа чільна п`ятірка надійних вживаних седанів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту