«Запрошую переночувати в моєму гостьовому будинку в Монтесіто»: Гвінет Пелтроу розмістила свій гостьовий будинок на Airbnb (відео)

Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу, яка нещодавно розважалася з Меган Маркл і принцом Гаррі, прийняла несподіване для знаменитості рішення — вона зареєструвала свій будинок у Монтесіто, штат Каліфорнія, на популярному сайті Airbnb. Актриса пропонує всім охочим провести для початку одну ніч у неї в гостях.

Гостьовий будинок Гвінет Пелтроу в Монтесіто, штат Каліфорнія. Скрін відео

Інформацію про це Пелтроу розмістила на своїй сторінці в Instagram 1 серпня. Пост містить відео.

«Самотність — це один зі станів людини, але за останні кілька років посилення ізоляції та відсутність спільності зробили наше життя ще більш роздробленим», — заявила Гвінет.

«У Airbnb була блискуча ідея зробити світ трохи менш самотнім, тому я запрошую вас переночувати в моєму гостьовому будинку в Монтесіто», — додала актриса.

Відеоролик пропонує екскурсію розкішним будинком, у якому є дров'яний камін, ванна, комфортний задній двір і басейн. Але це далеко не всі послуги. Гості можуть отримати додатково набір оздоровчих продуктів Patrow's Goop, сеанс трансцендентальної медитації з гідом і «вечерю від шеф-кухаря» у винному залі Пелтроу за участю самої господині та її чоловіка Бреда Фальчака.

«Хоча ми почнемо як незнайомці, я сподіваюся, що ми знайдемо зв'язки та спільні інтереси за смачною їжею. Полежте біля басейну, вирушайте в один із моїх улюблених походів», — закликає Пелтроу.

«Сподіваюся прийняти вас у себе найближчим часом», — такими словами кінозірка закінчує своє оголошення.

Заявки на бронювання гостьового будинку Пелтроу можуть почати надходити з 10 ранку 15 серпня за тихоокеанським стандартним часом на сайті airbnb.com/goop. Ніч, про яку говорить Гвінет — це 9 вересня.

Раніше повідомлялося, що Гвінет Пелтроу звинувачувалася в нанесенні важких травм колишньому офтальмологу Террі Сандерсону і повеселила соцмережі своєю поведінкою в суді.

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