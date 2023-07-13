Скандальне розлучення: суд назвав суму аліментів, яку Кевін Костнер має щомісяця платити колишній дружині

Скандальне розлучення знаменитого актора і режисера Кевіна Костнера продовжує привертати увагу західних ЗМІ. Цього тижня суд постановив, що володар премії «Оскар» повинен буде платити своїй колишній дружині Крістін Баумгартнер 129 тисяч 755 доларів щомісяця як аліменти. Рішення має тимчасовий характер. Колишнє подружжя за кілька тижнів має представити судді свої доводи щодо розміру аліментів, щоб остаточно владнати це питання. Зазначається, що судді вкрай рідко змінюють призначену суму.

У випадку з Костнером і Баумгартнер рішення виглядає як соломонове. Кевін спочатку запропонував Крістін 51 тисячу 940 доларів на додаток до того, що він оплачуватиме всі витрати на дітей, але вона висміяла його. Колишня модель назвала пропозицію кінозірки «абсолютно недоречною».

Її адвокати представили у відповідь дані про те, що Костнер, виявляється, отримував за кожен епізод популярного серіалу «Єллоустоун» восьмизначний гонорар. Тому Крістін запросила 248 тисяч доларів на місяць.

Тут уже настала черга обурюватися адвокатам Кевіна. Вони заявили, що ця сума включає понад 100 тисяч доларів на косметичні процедури. Навряд чи це можна вважати витратами на дітей.

Вислухавши обидві сторони, суддя ухвалив рішення, згідно з яким розмір аліментів виявився десь посередині між пропозицією Костнера і вимогою Баумгартнер.

Згідно з судовими документами, Кевін також оплачуватиме 50% витрат на медичне обслуговування своїх дітей, їхні позакласні заняття та навчання в приватній школі. Актора зобов'язали виплатити колишній дружині аванс у розмірі 200 тисяч доларів на оплату послуг адвоката і ще 100 тисяч доларів на судові витрати.

У відповідь Костнер зажадав, щоб Баумгартнер повернула йому 99 тисяч доларів, які вона витратила, скориставшись його кредитною карткою.

Ще одна скандальна деталь розлучення — відмова Крістін звільнити будинок колишнього чоловіка, хоча це є в шлюбному контракті. Суддя підтвердив, що Баумгартнер має виїхати з їхнього особняка не пізніше 1 серпня.

Тим часом друзі Кевіна розповіли цікаву річ. За їхніми словами, Костнер вчинив як джентльмен. Коли дружина заявила йому, що хоче розлучитися, актор замовив столик у дорогому ресторані для всієї родини. Під час вечері він якомога делікатніше повідомив дітям, що їхні батьки прийняли рішення жити окремо.

Наступного ранку Костнер несподівано отримав від дружини папери про розлучення. Виявилося, Крістін підготувала їх зі своїми адвокатами давно. І нічого не сказала чоловікові про це. Тепер в очах дітей саме Кевін виглядає як ініціатор розпаду сім'ї.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл може повернутися в кіно, зігравши головну роль у продовженні культового фільму «Охоронець». А її партнером може стати Кевін Костнер, щоправда, поки актор не дав своєї згоди на зйомки.

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