«Це їх дратує і вбиває»: Андрій Данилко про реакцію росіян на його «путін, щоб ти здох»

Андрій Данилко, який нещодавно в образі Вєрки Сердючки заспівав «Раша гудбай» на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, розповів про свою війну на культурному фронті. Артист вважає, що протистояння в інформаційному полі є дуже важливим. Особливо росіян дратують сила духу українців, стійкість і глузування. Про це свідчить реакція за порєбриком — істеричні коментарі на рашаТВ та оголошення українських артистів терористами.

Попри цькування в рф, Андрій Данилко продовжує критикувати російського диктатора та глузувати з нього на своїх концертах. Він навіть порівнює це з діями Чарлі Чапліна, який у своєму сатиричному фільмі «Великий диктатор» висміяв нацизм та Гітлера.

«Згадайте Чарлі Чапліна «Великий диктатор», коли він на пальці крутив глобус, граючи Гітлера. І він же особистий ворог Гітлера був, тому що з Гітлера сміялися, тому я кричу ось ці кричалки від Сердючки: «Путін, щоб ти здох», — поділився Данилко в інтерв'ю «Настоящее время».

Андрій вважає, що такі кроки впливають на політику. Це неабияк дратує росіян. А своїми абсурдними коментарями вони самі себе принижують.

«Коли ти ще з ними якось парируєш, це ще нічого, але коли ти з них смієшся — ось це те, що ми на початку говорили з приводу Чапліна — маленький диктатор. Як це — над фюрером сміятися? Але це їх просто вбиває, їх дратує, вони б, напевно, хотіли б мені голову знести, але…» — сказав Данилко.

Нещодавно артист заінтригував поверненням Вєрки Сердючки до розмовного жанру, з якого вона й починала свою кар’єру. Ймовірно, це буде нове стендап шоу.

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