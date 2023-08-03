Кабачкова ікра: точно вийде смачною у кожної господині

Що робити з неймовірною кількістю кабачків, які привезли дбайливі родичі? Варіантів приготування смачних страв із кабачків багацько. Але ж хочеться чогось класичного, чогось такого, про що потай мрієш і все ще пам'ятаєш той самий смак. Саме так, це кабачкова ікра. Її можна подавати як закуску, намазувати на хрусткий свіжий хліб, використовувати як доповнення до пасти, макаронів, картопляного пюре та інших смачних комбінацій, ділиться кулінарка Оксана Дорош.

Інгредієнти:

Кабачки — 1 кг

Морква — 300 г

Цибуля — 300 г

Часник — 3 зубчики

Томатна паста — 70 г

Олія — 70 г

Цукор — 1 ст. ложка

Сіль — 1 ч. ложка

Перець чорний — до смаку

Оцет 9% - 1 ст. ложка

Спеції — до смаку

Приготування

Часник та цибулю дрібно нарізуємо. На сковорідці розігріваємо олію, додаємо часник та цибулю, перемішуємо та смажимо декілька хвилин на помірному вогні. Моркву натираємо та додаємо до цибулі, перемішуємо та смажимо 3−5 хвилин.

Кабачки чистимо та нарізуємо кубиками. До цибулі з морквою додаємо пасту, перемішуємо та кладемо кабачки, перемішуємо.

Додаємо сіль, цукор, спеції, перемішуємо та тушкуємо на невеликому вогні близько 30 хвилин, час від часу перемішуємо.

Потім ікру збиваємо блендером до однорідності, ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння, варимо 3−4 хвилини, додаємо оцет, перемішуємо та вимикаємо вогонь.