Мариновані помідори: точно стануть вашим фаворитом

Рецептів цієї консервації безліч, але все ж вони відрізняються, і помідори завжди різні на смак. Цей точно стане вам до вподоби, адже він швидкий, доступний та мегасмачний, ділиться кулінарка Анна Усахова.

Інгредієнти: Маринад: склянка — 250мл Вода — 4 л

2 склянки цукру

2 склянки оцту 9%

100 г солі

Помідори 4−5 кг Інгредієнти на 1л банку 0,5 — цибулини порізаної пів кільцями

1 шт. — зонтик кропу (я хоч маю кріп, але купую в аптеці насіння кропу і даю 1 ч.л.)

1 шт. — лавровий лист

2 листочки смородини

3 шт. -чорного перцю горошком

Спосіб приготування:

Зварити маринад і дати повністю охолонути. На дно банки викласти спеції, помідори помити і проколоти біля плодоніжки в декількох місцях зубочисткою. Зверху на спеції викласти помідори і залити холодним маринадом.

Стерилізувати 3-х -10 хв; 1,5−2л -7 хв; 1-л 5 хв (якщо помідори маленькі, скоротіть час на 2 хв).

Нагадаємо рецепт швидких маринованих помідорів.

31

Читайте нас у Facebook та Instagram