Мариновані помідори: точно стануть вашим фаворитом
Рецептів цієї консервації безліч, але все ж вони відрізняються, і помідори завжди різні на смак. Цей точно стане вам до вподоби, адже він швидкий, доступний та мегасмачний, ділиться кулінарка Анна Усахова.
Інгредієнти:
Маринад: склянка — 250мл
- Вода — 4 л
- 2 склянки цукру
- 2 склянки оцту 9%
- 100 г солі
- Помідори 4−5 кг
Інгредієнти на 1л банку
- 0,5 — цибулини порізаної пів кільцями
- 1 шт. — зонтик кропу (я хоч маю кріп, але купую в аптеці насіння кропу і даю 1 ч.л.)
- 1 шт. — лавровий лист
- 2 листочки смородини
- 3 шт. -чорного перцю горошком
Спосіб приготування:
Зварити маринад і дати повністю охолонути. На дно банки викласти спеції, помідори помити і проколоти біля плодоніжки в декількох місцях зубочисткою. Зверху на спеції викласти помідори і залити холодним маринадом.
Стерилізувати 3-х -10 хв; 1,5−2л -7 хв; 1-л 5 хв (якщо помідори маленькі, скоротіть час на 2 хв).
Нагадаємо рецепт швидких маринованих помідорів.31