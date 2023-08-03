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Мариновані помідори: точно стануть вашим фаворитом

20:18 6 серпня 2023
Мариновані помідори

Рецептів цієї консервації безліч, але все ж вони відрізняються, і помідори завжди різні на смак. Цей точно стане вам до вподоби, адже він швидкий, доступний та мегасмачний, ділиться кулінарка Анна Усахова.

Інгредієнти:

Маринад: склянка — 250мл

  • Вода — 4 л
  • 2 склянки цукру
  • 2 склянки оцту 9%
  • 100 г солі
  • Помідори 4−5 кг

Інгредієнти на 1л банку

  • 0,5 — цибулини порізаної пів кільцями
  • 1 шт. — зонтик кропу (я хоч маю кріп, але купую в аптеці насіння кропу і даю 1 ч.л.)
  • 1 шт. — лавровий лист
  • 2 листочки смородини
  • 3 шт. -чорного перцю горошком

Спосіб приготування:

Зварити маринад і дати повністю охолонути. На дно банки викласти спеції, помідори помити і проколоти біля плодоніжки в декількох місцях зубочисткою. Зверху на спеції викласти помідори і залити холодним маринадом.

Стерилізувати 3-х -10 хв; 1,5−2л -7 хв; 1-л 5 хв (якщо помідори маленькі, скоротіть час на 2 хв).

Нагадаємо рецепт швидких маринованих помідорів.

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