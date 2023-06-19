Мариновані помідори: чудова закуска за 20 хвилин

Мариновані овочі — це смачно. І не обов'язково маринувати їх лише на зиму. Можна замаринувати помідори чи огірки для вечері — і це буде дуже смачно.

Часу знадобиться небагато.

Рецептом страви поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуються такі мариновані помідори лише двадцять хвилин, — каже Елла Іванова. — А з'їдаються ще швидше, ніж готуються. Ось рецепт.

Мариновані помідори (на 300 г томатів) Для маринаду: 2 столові ложки олії

1 чайна ложка винного оцту або сік лимона

1 чайна ложка гірчиці із зернами

1 зубок часнику

Перець

Сіль

Цукор

Зелень (на смак)

Помідори нарізаємо часточками, подрібнюємо часник та зелень.

Готуємо маринад. З'єднуємо оцет, гірчицю та вливаємо олію. Додаємо сіль. Добре розмішуємо, додаємо зелень та часник. Маринуємо помідори 20 хвилин.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кабачкових оладок за особливим рецептом від судді «Майстер Шефа».

Фото з альбому Елли Іванової

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