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Мариновані жовті помідори: подавати їх можна у будні та на свята

22:00 16 вересня 2022
помідори

Щороку кулінарка Людмила Ткачук готує цю консервацію, томати виходять дуже смачні. Подавати їх можна у будні та на свята.

На банку місткістю 3 л: помідори, цибуля, часник, перець духмяний, гвоздика, зерна гірчиці — до смаку

6 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

4 ст. л. оцту 9%

Приготування

На дно кожної банки покласти спеції, зелень та помідори, перекладаючи цибулею, нарізаною тонкими кільцями. Помідори в банках заливаємо окропом та залишаємо на 15 хв., після того, як помідори пропарились, воду злити, зверху на помідори в банку додати сіль, цукор, оцет та залити новим окропом. Закатати та закутати до повного охолодження.

А як зробити смачну закуску на зиму — помідори з виноградом, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.

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