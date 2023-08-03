Посівний календар на серпень-2023: у які дні варто більше попрацювати на городі, а в які лопату до рук краще не брати

В серпні, дачники мають найбільш зайнятий і результативний період роботи на своїх ділянках. Під час цього місяця вони активно збирають і переробляють врожай, займаються обрізкою кущів і дерев, а також їх підживленням. Зазвичай на городі вже не проводять посадку нових культур, але продовжують сіяти овочі та зелень у теплицях, пишуть Добрі Новини.

Місячний посівний календар може стати в нагоді власникам ділянок, оскільки фаза місяця має значний вплив на зростання і врожайність рослин. Наприклад, зростаючий місяць сприятливий для посадки, пересадки і обрізки рослин, а спадний — для обробки від шкідників та удобрення грунту.

Сприятливі дні: 4,5,7,8,9,22,24 серпня. У ці дні рекомендовано вирощувати розсаду рослин для подальшого розмішення їх у теплицях, робити абсолютно будь-яку роботу на ділянці.

Несприятливі дні: 6, 15, 17 серпня. У цей час варто серйозно займатися знищенням шкідників, посиленно збирати врожай (можна копати картоплю, збирати інші плоди на городі).

Найбільш погані дні для садівництва та городництва: 1,2,3,31 серпня. У ці дати місяць спадаючий, тож краще забути про працю на ділянці та попіклуватися про своє здоров’я.

А от для підживлення ідеально підходять: 10,11,12,13,14,16,18 серпня. У цей період садівники щиро рекомендують збирати плоди, удобрювати та розпушувати землю.

Виявляється, що період молодику (молодого місяця) характеризується деяким ослабленням земного тяжіння, що пов’язано з максимально активним поглинанням води і мікроелементів рослинами на землі.

А от те, що лікарські рослини потрібно збирати в день повного місяця, не зовсім правда. Більш сприятливий період для цього — зростаючий місяць, коли підземна частина рослини не піддається пошкодженням, а заготовлені частини зберігають свої корисні властивості.

Раніше «ФАКТИ» писали, як суттєво підвищити врожай огірків та томатів, а також, як підживити капусту в серпні.

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