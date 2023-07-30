37.05 / 37.75 40.99 / 41.89
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

І від шкідників захистить, і качан зміцнить: обов'язково в серпні дайте капусті це суперпідживлення

13:36 30 липня 2023
Грядки з капустою

У серпні грядки з капустою вкрай потребують захисту від шкідників. І впоратися із проблемою допоможе марганцівка, стверджують автори Telegram-каналу «Моя дача. Сад і город».

Розчин перманганату калію активно застосовують городники, які хочуть отримати дивовижний урожай капусти та при цьому захистити її від шкідників та хвороб, зазначають упорядники каналу.

Готувати розчин просто — у 2 літрах води розчиняють чайну ложку (з гіркою) марганцівки. Ретельно перемішують.

Далі кожні 200 мл розчину розводять у 5 літрах води і одразу ж застосовують.

Якщо ж шкідники, наприклад слимаки, атакують капусту щільно, допустимо розвести 400 мл засобу в 5 літрах води.

Таким чином, розчин марганцівки захищає капусту від шкідників, зміцнює імунітет рослини та стимулює зав'язування великих та щільних качанів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як боротися зі слимаками за допомогою звичайної харчової соди .

14

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати на грядці

Терміново дайте в серпні огіркам та томатам оцет: врожай збиратимете відрами до заморозків

Принцеса не стримала емоцій

Герцогиня розплакалася на публіці: Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій та порушила протокол

воєнкор Владислав Круглов

«Своїй матері я ніколи не пробачу зраду рідної землі»: військкор Владислав Круглов про зміни під час великої війни

Гороскоп дня

Дівам не варто ризикувати, а Овнам та Водоліям потрібно бути акуратнішими з грошима: гороскоп на 30 липня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту