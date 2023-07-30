І від шкідників захистить, і качан зміцнить: обов'язково в серпні дайте капусті це суперпідживлення

У серпні грядки з капустою вкрай потребують захисту від шкідників. І впоратися із проблемою допоможе марганцівка, стверджують автори Telegram-каналу «Моя дача. Сад і город».

Розчин перманганату калію активно застосовують городники, які хочуть отримати дивовижний урожай капусти та при цьому захистити її від шкідників та хвороб, зазначають упорядники каналу.

Готувати розчин просто — у 2 літрах води розчиняють чайну ложку (з гіркою) марганцівки. Ретельно перемішують.

Далі кожні 200 мл розчину розводять у 5 літрах води і одразу ж застосовують.

Якщо ж шкідники, наприклад слимаки, атакують капусту щільно, допустимо розвести 400 мл засобу в 5 літрах води.

Таким чином, розчин марганцівки захищає капусту від шкідників, зміцнює імунітет рослини та стимулює зав'язування великих та щільних качанів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як боротися зі слимаками за допомогою звичайної харчової соди .

14

Читайте нас у Facebook та Instagram